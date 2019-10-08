稱「不曉得港人為何戴口罩」是開玩笑 柯P：不喜歡選舉到了帶風向

2019-10-08 10:29

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台灣民眾黨日前才在臉書貼出蒙面照撐港，黨主席、台北市長柯文哲昨擔任由17直播主辦的「第三屆華人直播金羽獎」頒獎嘉賓，致詞時卻開玩笑道「不曉得香港人為什麼要戴口罩，不過在台灣，戴口罩最大的理由是怕被口水噴到」，引起網友不滿，指「這個玩笑並不好笑」。

媒體今天詢問柯文哲是否要澄清，但他態度強硬表示，香港為什麼戴口罩大家都曉得，就是怕被秋後算帳啊，所以他才會開玩笑說在台北戴口罩是怕被口水噴到，「你不是看到到處在噴口水了。」

對於這個「時事梗」有不少香港人都覺得不好笑，柯文哲則說，這個社會常常都笑一笑就算，需要每件事情都擴大、帶風向嗎？坦白講，對於目前選舉到了，這種帶風向的行為，「我很不喜歡」，「我很不喜歡目前這種政治氛圍」。

但因這段致詞影片目前在網路上瘋傳，柯文哲說，自己還是有邏輯的人，前後講，邏輯都不太會有什麼問題，但你要在下面下標題，再去擴大解釋；柯隨後又說，自己覺得很奇怪「我沒有選總統，他們這麼焦慮幹什麼」。

此外，台北大學公共行政暨政策學系學會，昨邀柯文哲演講「我的人生觀」，但柯文哲的演講海報卻成了另類「連儂牆」，整張人像都貼滿便利貼，上頭寫著「騙子」、「LIAR」、「媽寶」等，引發熱議。

柯文哲說，台灣本來就是一個多元開放的地方，其實還好啊，不信你小英的海報拿去貼貼看，看看上面被貼幾張，所以一樣嘛，笑笑就好了。

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