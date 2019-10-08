蔡壁如轉傳蔡假新聞挨轟 柯：小題大作 笑一笑就好

2019-10-08

〔記者沈佩瑤、蘇永耀／台北報導〕台北市長柯文哲心腹大將、市府顧問蔡壁如，前天在公開LINE群組轉傳標題為「國際醜聞！國恥！國恥！」的農場文章，質疑總統蔡英文的博士論文，引發爭議；蔡英文前天在宜蘭縣受訪時回應，不要再亂傳假訊息。對此，柯文哲昨受訪時不以為然反指，這就是小題大作，很多事情笑一笑，神經放大條一點，這樣就好了。

議員批柯兩套標準

時代力量市議員林亮君聞此直言，柯遇到跟自己有關的事情，就反應很大，甚至拍桌動怒爆粗口，現在因為事不關己，就說看看就好。柯既然口口聲聲最討厭假新聞，但轉傳人家已經澄清過的訊息，無形中也助長了假新聞的散播，如果他是用兩套標準帶領政黨，將無法說服選民。

柯文哲表示，早上才跟幕僚談到，「蔡壁如在LINE轉一封消息就能上報紙頭條，如果用同樣標準，現在大概所有媒體頭條都是我。」柯接著說，他的意思是看看就好，不要當真，世間的事情每一件都要計較，自己會先發瘋；看一看、笑一笑就好了。

外界質疑蔡壁如此舉的背後動機，柯則說，人就是這樣，有時就是小題大作，所以他後來連E-mail都沒在用就是這樣。

但柯的說法讓前幕僚、總統府發言人林鶴明在臉書感嘆，「我以為柯市長被盜帳號了」，強調「當年我們面對MG149的時候，好像沒有人能夠笑一笑就好。」台北市政府副發言人戴于文回應說，當年MG149案是國民黨傾全黨之力抹黑柯文哲，而蔡壁如在LINE群組轉傳訊息，用意是提醒綠營友人，外界仍在流傳類似消息，不能相提並論。

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