政大學者爆料 柯P曾親口證實智慧販賣機收集實名數據

2019-10-07 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲未經家長許可強推「一校一智慧販賣機」政策，市議員吳沛憶表示，已有223所學校將裝設，業者花1000元月租費便可取得全校師生消費數據，但教育局否認販賣機收集實名資料；政大法律系副教授劉宏恩對此痛批市府公然說謊，並公布2項證據，佐證確有其事，其一是柯文哲曾親口確認，學生都是用綁學生證的悠遊卡，是「實名收集數據」。

劉宏恩今（7）日在臉書指出，有不少柯粉攻版留言「你拿出證據啊」、「你憑什麼說廠商的人工智慧販賣機會蒐集學童消費行為記錄大數據」、「聽你在鬼扯，刷悠遊卡哪裡會被知道實名個資，那都是匿名的好嗎」，他起初沒放在心上，但看見台北市教育局聲稱「並不會有實名資料」，才發現事態嚴重。

劉宏恩指控台北市政府公然說謊，並公布2項販賣機收集學生個資的證據，他表示，只要在Google搜尋「OK mini、自動販賣機、大數據」，就可知道推出智慧販賣機的廠商發過許多公關稿，都在說明此類藉由電子支付廣泛收集消費行為的商業計畫，以此來做消費者分析、大數據演算。

劉宏恩舉出的第2項證據為柯文哲9月2日出席「台北市商業會」活動，致詞時表明「以後台北市學生以悠遊卡買東西，用人工智慧販賣，學生證綁悠遊卡就是實名制，只要嗶一聲就可以知道是誰買了什麼東西」，當時除了他與多名友人在場聽聞這句話，媒體也有報導，可供社會大眾檢驗。

劉宏恩強調，市府說詞相當荒謬，廠商都不否認收集實名數據，反而喜歡標榜「公開透明」的市政府一再掩飾，辯稱「設販賣機只是讓小朋友肚子餓有東西吃」、「是要藉此來培養他們理財觀念」。他直言：「現在到底是台北市教育局說謊，還是柯P在9月2日的時候說謊呢？揹黑鍋的教育局你們可否先跟市長串證串供串好一點，再來做解釋？」

劉宏恩臉書全文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法