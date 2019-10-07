柯P愛將傳假消息批小英 學者嘆：台灣就像大型急診室

2019-10-07 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲心腹大將、市府顧問蔡壁如在LINE群組轉發總統蔡英文論文案的農場文，蔡總統早已反駁是假訊息；但柯文哲今（7）受訪卻不以為然反指這就是「小題大作」。對此，成功大學教授李忠憲感嘆，台灣目前的狀況就像一個大型的急診室。

李忠憲在臉書表示，柯文哲和蔡壁如前半生的工作就是在急診室處理重大傷病的患者，通常怎樣分配都不會引起爭議，服務的對象也沒有力氣爬起來抗議，擔心的家屬感謝得不得了，感恩都來不及了，怎麼還有可能質疑他們的工作？

李忠憲認為，柯文哲前半生因為在醫院的環境工作，也沒有念什麼其他非專業的書和深度思考，於是缺乏專業以外的能力，後半生當了5年的首都市長，言談舉止和政策執行都是業餘的表現。

另外，蔡壁如當了5年的首席幕僚，還會具名貼農場文抺黑蔡英文呼籲「請各位先進用力傳」，真的傷了許多柯粉的心，還有柯粉跳出來用人格保證那個人絕對不是蔡壁如，理當專業的首席幕僚怎麼業餘到如此地步？還會相信農場文成為資訊戰爭中民主敵人的武器，真是難以想像。

李忠憲感嘆，或許台灣目前的狀況就像一個大型的急診室，許多重病和植物人狀態的患者需要分配診斷，所以不會、也無法在乎到底是什麼人在幫忙處理，「柯蔡可是急診室裡面的神耶，但是急診室裡面理智上昏迷不醒的植物人患者，現實上卻可以投票決定台灣的未來！」

蔡壁如日前在LINE群組轉傳質疑蔡總統博士論文的農場文章，截圖流出引起外界譁然，蔡壁如對此表示，只是要提醒他們「外面還有很多這種訊息」，更酸「1450不需要這麼敏感」。柯文哲今受訪時也表示，這次事件「看看就好，不要當真」、「神經放大條一點」、「看一看、笑一笑就好了」。

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