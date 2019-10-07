世新連儂牆遭4人惡意破壞 境外會報警提告！

2019-10-07 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕為了聲援香港「反送中」，世新大學學生在校門的卓越光廊（俗稱山洞口）以及大禮堂外設置連儂牆，2日都發現遭人破壞。針對山洞口連儂牆毀損，調閱監視器後掌握4人涉案，世新大學境外生聯誼會代理會長孫雪莉在世新大學學生議會議長彭宬陪同下已報警、提告。

世新校門山洞口牆壁連儂牆由境外會管理，大禮堂外看板民主牆由學生議會管理，兩處都有聲援香港反送中運動，不過雙雙都出現毀壞痕跡，調閱監視器畫面後，發現有4人破壞設置於山洞口的連儂牆；至於大禮堂外民主牆遭破壞一事，彭宬透露，由於只收到學生投訴有人破壞，但監視器畫面相當不清楚，因此僅針對山洞口連儂牆毀壞一事報警。

孫雪莉今（7）日下午在彭宬的陪同下前往報警，提告「毀棄損壞」，全案交由警方偵辦。稍早彭宬也在臉書發布公開信，他無奈表示，連儂牆被破壞代表有部分同學選擇「站在文明和包容的對立面」，「選擇執行最激進、最不理性的意見表達行為：暴力破壞」。

彭宬說，他對中國在台留學生抱持信心，希望師生這段時間不要對中生抱有異樣眼光。他也表示，在民主牆設置後，除了許多學生表示支持，也收到多位教職員私下表達希望能將「民主牆」留下的聲音。彭宬強調，是非對錯的價值必須留存，非理性的暴力行為也必須唾棄。

彭宬臉書全文

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