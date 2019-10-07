陳建仁期勉第四權：好的牧羊人要充滿羊群的氣息

2019-10-07 18:27

〔記者蘇永耀／台北報導〕陳建仁副總統今日下午出席「第二屆我是海外特派員分享會」時，期許更多年輕人，用心感受與觀察，開拓屬於台灣的國際視野。他並說從所信奉的宗教觀點指出，無冕王是最重要的第四權，教宗方濟各曾說，真正的權力就是服務，而要做一個好的領導者，就要像好的牧羊人一樣，而真正好的牧羊人要充滿羊群的氣息。

陳建仁表示，這是他第2次參加中央社主辦的「我是海外特派員分享會」，還記得去年參加第1屆分享會，對於小特派們走向國際、開拓視野的分享成果，感到非常欣慰。今天，很高興又能聽到新一代小特派的經驗分享！

副總統說，台灣是一個海島國家，四周都是寬闊的海洋，所以我們身為台灣人，應該有寬闊的胸襟走入全世界，跟大家做朋友，知道世界上發生的事件，去關心它、甚至可以去幫忙，讓全世界看到台灣，也讓台灣走到世界上。

陳建仁特別感謝中央社，用台灣人的眼光，用台灣人的心去看世界，來解讀國際，帶給國人很精確且即時的資訊，中央社作為國家通訊社，一直扮演很重要的角色。

副總統提到，中央社在這幾年來，努力培養更多的年輕人接觸國際新聞、開展國際觀點。海外特派員訓練的成效相當不錯，有這樣的機會，能夠讓年輕人用心感受、觀察，帶給自己不同的觀點和看法，相當有意義。

陳建仁提到，今年實習的地點除了在雅加達、吉隆坡、華府以外，還新增了柏林，活動經費也因此增加。他特別感謝民間企業對於活動經費的贊助，及文化部、財政部的協助。相信這些難得的經驗，對四位小特派來說，一定會在人生中留下很重要且影響深遠的痕跡。

副總統提到，在一個自由民主開放的國家，無冕王是最重要的第四權。教宗方濟各曾經說，真正的權力就是服務；方濟各也說，要做一個好的領導者，就要像一個好的牧羊人一樣，而真正好的牧羊人要充滿羊群的氣息。這就像小特派一樣，當你到不同的都市，就要充滿當地的氣息，得到第一手的實證資料後，再用心去觀察，就可以寫出很好的報導，而且是撼動人心的報導。

副總統期盼中央社能持續辦理這個有深度及廣度的國際新聞特派員訓練，把它變成一個典範，讓台灣的媒體能夠跟著中央社的腳步，以事實為根據，經過科學分析、用心體認，寫出感人的新聞報導，一起讓未來的社會更美好。

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