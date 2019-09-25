陳建仁：香港一國兩制經驗 揭示獨裁與民主無法共存

2019-09-25 13:08

〔記者李欣芳／台北報導〕香港反送中運動持續延燒，陳建仁副總統今天表示，香港「一國兩制」的經驗向世界明白揭示獨裁與民主無法共存的事實，希望台灣與德國未來可以開啟更多關於人權、文化以及歷史的交流，讓彼此藉由共享的價值成為更加堅定的夥伴。

陳建仁上午在總統府接見德國知名創作詩人比爾曼（Wolf Biermann）伉儷，歡迎比爾曼一家受邀參加「2019台北詩歌節」首次來台。他致詞表示，比爾曼是德國家喻戶曉的詩人、歌曲創作者、人權鬥士，曾榮獲德語文學最高榮譽布希納獎與大聯邦十字勳章，創作的歌曲影響整個世代的視野與觀點。

副總統認為，文藝在黑暗的年代、在關鍵的時刻，常能發揮撫慰、激勵人心的作用。比爾曼年輕時以詩作、歌曲，不屈不撓地與東德共產政權周旋、與不義對抗，柏林圍牆倒塌、東德共產政權垮台，功勞簿上均須記上他的重要貢獻。

陳建仁指出，比爾曼對中國人權也十分關注，是德國拯救諾貝爾和平獎得主劉曉波遺孀劉霞的幕後功臣之一。讓中國人民享有民主自由是劉曉波的中國夢，而最近三個多月來，香港人民也走上街頭為民主自由拼搏。多數臺灣人民都願意和香港人站在一起，他也希望世界上有越來越多的人，一起站出來支持香港的民主運動。

陳建仁表示，今年是天安門大屠殺與柏林圍牆倒塌30周年，但中國政府正用它監視人民的科技築起一道新的高牆，同時不斷試圖侵蝕台灣與香港的民主體制。香港「一國兩制」的經驗向世界明白揭示獨裁與民主無法共存的事實。台灣每天都在抵抗中國的軍事威脅，以及假訊息的挑撥對立，但有比爾曼這樣的國際友人支持，台灣並不孤單。

陳建仁統說，這次「台北詩歌節」能邀請到比爾曼夫婦一同上台演出，演唱歷年來的經典歌曲，特別是比爾曼夫人身兼多職，經紀人、創作、執導都難不倒她，近年來夫妻同檔巡迴演出、發表唱片，鶼鰈情深，令人稱羨。

陳建仁表示，現在，在維護民主自由人權的議題上，台灣和德國有許多的連結。期待未來兩國可以開啟更多關於人權、文化以及歷史的交流，讓我們藉由共享的價值成為彼此更加堅定的夥伴。

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