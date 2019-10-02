鞏固邦交 陳建仁10日訪教廷

2019-10-02

出席天主教封聖大典 面邀教宗訪台

〔記者蘇永耀／台北報導〕中國在上月強挖台灣兩邦交國，為鞏固外交關係，總統府昨宣布，陳建仁副總統將擔任特使，率團出席在梵蒂岡舉行的紐曼樞機主教等五位天主教先人封聖大典。由於教宗方濟各下月將訪問亞洲國家，我方除密切關注中國可能的動作，陳副總統也將當面邀請教宗能到台灣進行牧靈訪問。

教宗下月訪泰日 我關注發展

外交部次長謝武樵昨在總統府記者會上說，教宗方濟各將於下月訪問泰國及日本，根據教廷方面公布的行程，教宗並無其他的規劃，但我方會密切注意發展。

陳建仁此次出訪名稱是「聖德專案」，將出席十三日在梵蒂岡舉行的封聖大典，教廷這次封聖的天主教先人，包括英國籍紐曼樞機主教、義大利籍萬尼尼修女、印度籍曼其迪揚修女、巴西籍杜思修女，以及瑞士籍在俗奉獻生活者貝斯女士。訪團成員包括陳副總統伉儷與謝武樵共十一人，預計十日啟程，十五日返抵國門。

謝武樵說，陳副總統率團出訪，除了表達對五位先人的崇高敬意，也進一步增進與教廷的互動與邦誼。封聖大典當天，教廷將依慣例安排各國代表團團長伉儷逐一覲見教宗方濟各，陳副總統伉儷將代表我政府、人民及天主教會向教宗申致賀忱。另外也會視察我駐教廷大使館，與國籍以及曾在台服務過的外籍神職人員聚會，並參訪天主教聖地。

總統府指出，陳建仁也將轉達蔡總統的邀請，盼教宗到台灣進行牧靈訪問，感受台灣這塊土地上多元、活潑又獨特的生命力。

擁有梵蒂岡教廷聖騎士封號的陳建仁，為虔誠天主教徒，擔任副總統期間已兩度訪問教廷。去年十月陳建仁參加已故教宗保祿六世等聖人的封聖大典，二○一六年九月也前往梵蒂岡出席德蕾莎修女封聖儀式。

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