鞏固邦交 陳建仁10日訪教廷
列印

2019-10-02

出席天主教封聖大典 面邀教宗訪台

〔記者蘇永耀／台北報導〕中國在上月強挖台灣兩邦交國，為鞏固外交關係，總統府昨宣布，陳建仁副總統將擔任特使，率團出席在梵蒂岡舉行的紐曼樞機主教等五位天主教先人封聖大典。由於教宗方濟各下月將訪問亞洲國家，我方除密切關注中國可能的動作，陳副總統也將當面邀請教宗能到台灣進行牧靈訪問。

教宗下月訪泰日 我關注發展

外交部次長謝武樵昨在總統府記者會上說，教宗方濟各將於下月訪問泰國及日本，根據教廷方面公布的行程，教宗並無其他的規劃，但我方會密切注意發展。

陳建仁此次出訪名稱是「聖德專案」，將出席十三日在梵蒂岡舉行的封聖大典，教廷這次封聖的天主教先人，包括英國籍紐曼樞機主教、義大利籍萬尼尼修女、印度籍曼其迪揚修女、巴西籍杜思修女，以及瑞士籍在俗奉獻生活者貝斯女士。訪團成員包括陳副總統伉儷與謝武樵共十一人，預計十日啟程，十五日返抵國門。

謝武樵說，陳副總統率團出訪，除了表達對五位先人的崇高敬意，也進一步增進與教廷的互動與邦誼。封聖大典當天，教廷將依慣例安排各國代表團團長伉儷逐一覲見教宗方濟各，陳副總統伉儷將代表我政府、人民及天主教會向教宗申致賀忱。另外也會視察我駐教廷大使館，與國籍以及曾在台服務過的外籍神職人員聚會，並參訪天主教聖地。

總統府指出，陳建仁也將轉達蔡總統的邀請，盼教宗到台灣進行牧靈訪問，感受台灣這塊土地上多元、活潑又獨特的生命力。

擁有梵蒂岡教廷聖騎士封號的陳建仁，為虔誠天主教徒，擔任副總統期間已兩度訪問教廷。去年十月陳建仁參加已故教宗保祿六世等聖人的封聖大典，二○一六年九月也前往梵蒂岡出席德蕾莎修女封聖儀式。

  • 副總統陳建仁將擔任特使出訪教廷，圖為陳建仁夫婦去年十月赴義大利出席已故教宗保祿六世等人的封聖大典，會前覲見教宗方濟各。（總統府提供）

    副總統陳建仁將擔任特使出訪教廷，圖為陳建仁夫婦去年十月赴義大利出席已故教宗保祿六世等人的封聖大典，會前覲見教宗方濟各。（總統府提供）

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