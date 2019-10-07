校園連儂牆接連遭撕毀 台灣基進：若中共在背後指揮怎麼辦？

2019-10-07 12:19

〔記者蔡文居／台南報導〕日前成大光復校區外的連儂牆，發生遭撕毀的事件，這已是繼9月底以來，又一起台灣的大學校園內連儂牆遭撕毀的案例。台灣基進台南黨部今天表示，這或許是中國學生自發性的愛國行為，但如果這些行為，是受到中共政府（共青團）在背後指揮的集體行動的話，怎麼辦？

台灣基進台南黨部組織部副主任李宗霖表示，這次香港反送中運動的連儂牆文化，也傳進台灣的大學校園。儘管成大此起案件非學生所為，但從北到南的中國在台留學生，竟然在9月底不約而同暴力破壞各大學校內的連儂牆並引起爭議。

李宗霖說，當然，我們可以說這都只是中國學生自發性的愛國行為，然而，如果我們將這樣的行為，放在底下幾個脈絡來看待，就不該被如此輕輕帶過 。

第一，中國長期於國際上打壓圍堵台灣，不讓台灣在國際擁有話語權。而如今中國學生的這些行為，無疑是把台灣學生的聲音給掐住，不讓台灣人在台灣校園發出自己的訴求和想法。

第二，過去台灣校園反對教官進行各種海報張貼的言論與思想審查，是反抗中國國民黨對校園言論自由的箝制，如今中國留學生的行為難道就不算是新一輪對台灣校園言論自由的箝制嗎？只是加害者換成中國共產黨罷了！

第三，如果這些在中國學生的行為，是受到中共政府（共青團）在背後指揮的集體行動的話，這些所謂「學生」的行為，真的只能當成校園內的事件，以及「學生」身分來處理嗎？

他說，如果今天可以在中共指揮下，集體撕毀校園連儂牆的言論，改天是否也可以集體接受指揮進行台灣公共治安的破壞事件呢？

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