氣炸！韓國瑜遇陳情 竟答「你自己去想一想」

2019-10-06 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近期爭議不斷、民調落後，韓國瑜近日視察高雄農業用地時遇到民眾陳情，不料他竟開口要市民「自己去想一想」解決方法，消息曝光讓網友怒轟：「當什麼市長啊！」

高雄市長韓國瑜昨（6）日前往大樹、美濃和內門區視察，根據《民視新聞網》報導 ，有農民當場陳情，向韓國瑜表達：「野蓮假如沒有賣到外國去的話，會面臨像香蕉滯銷的問題。」一旁的高雄市議員朱信強說：「（韓國瑜）選上總統就幫你做外銷好不好？」農民聽了忍不住乾笑。

韓國瑜還遇到1位女市民陳情，她說：「我們希望有外國客來參觀我們美濃的文物館，它（知名度）要怎麼銷到外面去，不能說像這樣關蚊子一樣啊。」未料，韓國瑜回答：「你去思考一下，你們內部要如何增加內容，你自己去想一想，那觀光局這邊我們再來配合。」，韓國瑜認為，「我人在高雄市，一定會全力衝市政，這是我肩膀上的責任」。

事件被轉貼到臉書社團「打馬悍將粉絲團」後，引發不少網友憤怒，眾人相繼留言指出「高雄人， 台灣人會永遠記住你們的犧牲與奉獻」、「可憐的高雄人」、「含總機：你問的太偏差！謝謝下一位」、「傑出的89萬」、「我們請客家文物館館長回答謝謝」、「當初高雄人選出這麼一個市長，認命吧！」

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