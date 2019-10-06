蔡壁如轉文批小英學歷 蔡英文：散播謠言對社會沒幫助

2019-10-06 20:39

〔記者楊淳卉／台北報導〕台北市政府顧問蔡壁如被爆在Line群組轉發一則「國際醜聞！國恥！國恥！英國LSE 正式否認蔡英文有提交論文！」農場文，遭批散播假新聞。總統蔡英文今晚於臉書發文表示，國政與重建工作正在進行，不過，最近還是看到不少針對她的博士論文的不實指控。她不在意社會大眾對她的博士論文內容有任何的評論，但是，她希望不要再用假訊息來繼續以訛傳訛、散播謠言，這樣的做法對社會沒有幫助。

蔡總統今晚間於臉書發文表示，她今天再度前往南方澳關心斷橋重建的進度，同時也視察了「宏禹一號」的整備情形，這艘全國最大海上升降平台船，將可以有效協助拆除橋拱的工作。她也和漁民朋友深入座談，聽取對南方澳重建的想法，這些討論都是未來重建規劃最重要的參考。

今再赴南方澳 聽漁民對重建的想法

蔡總統說，她指示交通部務必加快腳步，儘速完成斷橋拆除及新橋興建的後續重建工作，也要開出更大航道，方便大型漁船進出，把對漁民朋友的影響降到最低。

蔡總統表示，國政與重建工作正在進行，不過，最近還是看到不少針對她的博士論文的不實指控。她不在意社會大眾對她的博士論文內容有任何的評論，但是，她希望不要再用假訊息來繼續以訛傳訛、散播謠言，這樣的做法對社會沒有幫助。

蔡總統說，最後，她要感謝所有投入救災的國軍、海巡與搜救人員，也要感謝在地漁民朋友的合作，讓重建復原的工作能夠進行得更快速。

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