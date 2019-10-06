蔡壁如轉農場文質疑小英博論 管媽痛批：妳和魔鬼握手了！

2019-10-06 20:29

〔即時新聞／綜合報導〕台大PTT八卦板今（6）日有人爆料，指北市政府顧問蔡壁如一早在LINE群組，轉發質疑蔡總統論文的農場文章，引發網友熱議。蔡壁如下午受訪時強調，她的用意是在「提醒」支持者；對此，民進黨高雄市立委管碧玲在臉書上痛批，「壁如：妳和魔鬼握手了！」

綜合媒體報導，PTT八卦版流出台北市長柯文哲心腹蔡壁如，今日一大早在「台北阿北聯誼會」LINE群組轉發農場文的截圖，標題斗大寫著「國際醜聞！國恥！國恥！」，圖片流出後，許多網友紛紛質疑「公然散佈謠言」，蔡壁如本人下午受訪強調，她的用意是要提醒他們，還酸「1450不需這麼敏感」；針對蔡的回應，高雄市立委「管媽」管碧玲在臉書上痛批，「壁如：按下鍵盤，傳遞惡劣的假消息，那個剎那，妳和魔鬼握手了！」

此外，對於蔡壁如轉傳農場文章質疑總統博論的真偽，蔡英文今日在宜蘭縣受訪時也表示，有關論文的錯誤訊息，她都一再澄清，工作同仁也已把正確訊息傳給她（蔡壁如），蔡總統還呼籲不要再以訛傳訛，傳遞假訊息，「真的不要再傳了！」

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