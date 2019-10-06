蔡壁如公開群組質疑總統論文 小英：不要亂傳假訊息

2019-10-06 18:10

［記者張議晨／宜蘭報導］台北市長柯文哲心腹大將、市政顧問蔡壁如，今早在公開LINE群組轉傳農場文章，質疑總統蔡英文的博士論文，截圖流出在網路引起熱議；對此，蔡英文今在宜蘭縣受訪時回應，不要再亂傳假訊息。

總統蔡英文今到訪宜蘭，下午3時許訪問冬山鄉越南籍配偶武芳草，還與近百名新住民相見歡，尋求新住民支持，會後並接受媒體訪問。

蔡英文說，有關論文的錯誤訊息，她都一再澄清，工作同仁也已把正確訊息傳給她（指蔡壁如），她也呼籲不要再以訛傳訛，傳遞假訊息，「真的不要再傳了！」

另外，柯文哲昨受訪時，針對明年總統大選綠營策略，稱民進黨打得是降溫戰術，把投票率降到最低就贏，穩穩的贏。

「留給大家評論」蔡英文說，她現在責任是國政優先，把國政處理好，也會盡最大能力，集結最大支持力量，讓她處理國政有更大支持，這是目標，也呼籲為國家或多想的人，都出來投票。

至於柯的妻子陳佩琪，今也跟在柯文哲後面，暗酸總統府秘書長陳菊，「一個替市民還債570億的市長，通人罵，但欠債幾千億的市長，通人捧，民調永遠第一？實在讓人搞不懂」。

對此，蔡英文指出，陳菊市長任內，舉債數額比還債的少，也就是「還得比舉債多」，說陳菊舉債三千億、負債三千億對她（陳菊）並不公平。

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