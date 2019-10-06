競選對手希望韓國瑜請假赴美 黃偉哲理由老實說…

2019-10-06 11:32

〔記者蔡文居／台南報導〕高雄市長韓國瑜傳出可能在市議會總質詢期間赴美訪問，引起爭議。對於韓國瑜請假赴美是加分或減分？台南市長黃偉哲今天受訪表示，韓的競選對手很希望他請假，因為這不僅讓對手撿到槍，而且還附帶子彈，得來全不費功夫。

台南市長黃偉哲今天造訪台南市仁愛之家時，有媒體詢問他有關韓國瑜若請假赴美，就他個人同樣是直轄市長的經驗，這對市政有何影響？

黃偉哲表示，對市政而言，高雄市民一定不喜歡韓市長請假，因為出國到美國來回至少也要5、6天，難免市民會有一些看法。但就民進黨而言，韓市長的「競選對手」是很希望韓請假，因為請假所洐生的爭議比帶來的效益還要大，「請假就是四處掉槍，讓對手撿到槍而且還附帶子彈，得來完全不費功夫。」

黃偉哲說，民選首長接受監督是應該的，但也都有可能面臨請假參選的問題，像先前的新北市長朱立倫。他認為，請假與否存乎一心，時機點的選擇應好好掌握，包括先前的朱立倫請假參選，很多首長請假赴美都不是在議會的會期中，這樣也比較有完整的期間赴國外訪問，也不會影響議會的質詢。

他說，韓市長偏偏選在這麼重要的時間點，放著議會的質詢離開，其利弊得失，值得韓的幕僚好好評估，也值得其他參選人當做未來案例的參考。

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