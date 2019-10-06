韓粉換名稱「庶民」？ 綠營：若不改抹黑本質改名稱無用

2019-10-06 09:20

〔記者蘇金鳳／台中報導〕韓家軍杏仁哥在臉書PO文，指為避免被抹黑，不要再用韓粉及韓家軍；對此到台中市一選區參選立委的韓家軍林佳新強調，此為善意的建議，是為了擴大韓國瑜票源，避免同溫層；不過，中市民進黨市議員則說，若部份韓粉不改言論攻擊、造謠、抹黑他人的行為，改什麼名稱都沒有用。

杏仁哥在臉書上PO文，指韓粉及韓家軍遭到操弄抹黑，所以從今起，建議不再用韓粉 韓家軍名稱，改用庶民。

在台中市挑戰第一選區的現任立委蔡其昌的林佳新則表示，他尊重個人的言論，不管是杏仁哥或是清茂哥所提出的此一建議，都是出於好意，都是要增加韓國瑜的票源，避免在同溫層。

不過，中市綠營議員則認為，部份韓粉不改攻擊、抹黑他人的行為，名稱怎麼改都一樣。

市議員陳淑華表示，不稱韓粉、韓家軍，若本質還是沒有變，會用言論攻擊別人，沒有民主素養，換什麼名稱都沒有用，因為大家都覺得韓國瑜的支持者就是這樣，對韓國瑜是扣分的。

黃守達則表示，這不是黑不黑的問題，而是一些韓國瑜的支持者，打著支持韓國瑜的名號，對他人抺黑、污辱、造謠，雖然言論是可以自由表達，但也要能接受他人批評。

黃守達表示，一些韓粉們應該思考其言論為何未獲得其他人接受及共鳴，不過，他認為「上行下效」，反而韓國瑜自己要檢討，為何他的支持者會如此，為何朱立倫不會、蔡英文不會？

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