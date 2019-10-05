韓國瑜被日媒封「遲刻魔」市府反駁：撰稿者是小英基金會的人

2019-10-05 14:36

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對日本週刊，以「遲刻魔（遲到魔人）」稱呼高雄市長韓國瑜，高雄市新聞局長王淺秋回應指出，當時過程已經跟訪賓解釋清楚了，但這位報導記者似乎是小英基金會「想想雜誌」相關的人，目的不言而喻。

高雄市長韓國瑜9月會見日本學者時，引發日本學者「被遲到」事件的風波。

有民眾近日發現日本財經雜誌「週刊エコノミスト」網站，有一篇日本駐台記者田中淳的撰稿，內容敘述今年9月，東京大學教授松田康博拜訪韓國瑜，結果韓市府臨時更換地點，使得日方變成「遲到者」，韓國瑜卻向媒體宣稱他「不計較」，引發後續一連串爭議。

該則報導還以「遲刻魔」（遲到魔人）」稱呼韓國瑜，並點出韓國瑜有爭議的言行舉止。

對此，民進黨高雄市議員陳致中認為，韓國瑜被封為「遲到魔人」，這代表對韓國瑜的既定形象已經成形，非常「見笑」（台語：丟臉），丟高雄市民的臉，希望韓國瑜要注意守時的好習慣。

另位民進黨議員黃文益也批說，「韓國瑜真是丟臉丟到日本，快要邁向全世界的丟臉大王了」，韓國瑜自己沒連繫好，卻當面耍小聰明，抹黑日本學者，連日本媒體都看不下去，認為韓國瑜是遲到成性，又不願接受批評，真是把高雄市長的臉都丟盡了，這次終於踢到鐵板了，被日本媒體揭穿他的真面目。

高雄市新聞局長王淺秋受訪時則表示，日本雜誌的報導，前面過程是讓人非常遺憾，是很多誤會造成的，當時也跟訪賓解釋清楚了。

王淺秋反駁說，至於這位報導的記者，根據一些媒體報導，似乎也是小英基金會「想想雜誌」的一些相關的人，如果有一些立場而報導，甚至自己封了封號的話，目的也就不言而喻了。

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