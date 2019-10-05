又見打火兄弟被奪生命 韓國瑜陣營提解方

2019-10-05 12:09

〔記者施曉光／台北報導〕日前台中市鐵皮工廠火災奪走兩名消防人員生命，國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團發言人黃曼昕今日表示，韓陣營已研擬包括擴增合理的消防人力，大力推動並善用近年來高科技發展各種搶救災裝備，以及建構符合消防人員作業環境的職場安全準則等問題解決方案。

她並質疑，當發生消防員殉職事件時，蔡英文總統只會照稿宣讀，4年來還是說一樣的空話，但實際作為就是拿不出來。

黃曼昕指出，長期以來消防機關人力不足，不僅造成勤務制度的不合理，使基層執行各種搶救災及救護任務工作負荷過重，嚴重影響救災效率與人身安全，連中央層級消防署負責政策規劃、績效考核、教育訓練等也是人力嚴重缺乏，由於人力不足，使得服勤人數也嚴重不足情形下，要定期抽調基層消防單位人員，進行嚴格縝密的專業及階段性訓練，也是難以落實，因此擴增合理的消防人力已是刻不容緩的工作。

黃曼昕表示，應該大力推動並善用近年來高科技發展各種搶救災裝備，例如無人機攝影定位、消防機器人等，不但可提升搶救災效率，也可同時提高搶救災人員的安全，減少傷亡，並成立具有公信力的獨立事故原因調查委員會，依據嚴謹科學化事故分析技術，確實掌握造成搶救災人員致死、傷害的直接、間接因果關係，作為未來消防機關在勤務制度規畫、教育訓練改進的依據。

此外，黃曼昕指出，建構符合消防人員作業環境的職場安全準則，可以依據美國國家消防協會第1500號國家標準「消防機關職場安全健康計劃標準」，建立我國消防人員職場安全與健康準則。

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