全國近267萬戶「家有一老」 408萬工作人口得扶養另外408萬人

2019-10-05 12:10

〔記者黃欣柏／台北報導〕台灣人口老化現象益趨明顯，根據內政部最新統計數據，截至今年8月底，全國共266萬9895戶有一名以上逾65歲的老人，平均每3.3戶就有1戶。在這近267萬戶中，408萬名工作年齡人口得扶養超過336萬名老人及71萬多名幼兒，等於每人平均得扶養超過1人。

內政部統計，全國有65歲以上老人的戶數高達266萬9895戶，平均每3.3戶就有1戶，其中戶內有65到74歲老人者共計166萬8161戶，75歲到84歲者共87萬1441戶，85歲以上共34萬9372戶，且每一戶不一定僅有一位老人。

根據內政部計算，在這將近267萬戶中，共有408萬816名介於15歲到64歲間的工作年齡人口，平均每100位工作年齡人口必須扶養82.52位老人，若再加計0到14歲須扶養的幼年人口，則每100位工作年齡人口得扶養100.07人，平均每人需扶養超過1人。

若以鄉鎮市區來區分，全國老人戶數比例最高者依序為彰化縣大城鄉56.4%、新竹縣峨眉鄉53.19%、台南市左鎮區53.09%。若細分至村里，則前三名均在南投縣南投市，包括南投市光明里79.57%、南投市光華里74.7%及南投市光榮里72.5%。

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