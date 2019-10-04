南方澳斷橋》橋梁檢測沒檢測鋼纜 黃國昌火力轟

2019-10-04 16:33

〔記者彭琬馨／台北報導〕宜蘭南方澳大橋突發生坍塌意外，橋梁安全引發關注。時代力量立委黃國昌今下午召開記者會，會中拿出宜蘭縣政府與承攬檢測的健行科大所簽訂的合約書，以及最終完成的檢測報告，直指應列入橋梁檢測的鋼纜項目「竟然沒有檢測」，承攬的健行科大並將檢測低價外包給其他公司，從中獲取暴利；黃國昌痛批，南方澳大橋坍塌「絕對是人禍，不是天災」，呼籲所有應負責任的人都要誠實出來面對。

黃國昌今召開記者會，公布南方澳大橋相關檢測文件。黃國昌說，無論是依照拱橋或斜張橋的規定，南方澳大橋的鋼纜都應該列入檢測項目，但港務公司昨天答詢時卻稱此項目不在檢測範圍內，黃說該檢測的沒檢測，報告上卻記載良好，「痛批檢測人是蒙著眼睛隨便填嗎？」

黃國昌並說，健行科大將需要專業技能的橋梁檢測，以新台幣不到3500元的價格轉包給其他公司，與當初承包1座橋梁1萬3000多元的價格差距甚遠；黃國昌也拿出相關文件，痛批「進行專業橋梁檢測的人員，完全不在原先合約的名單中」，質疑計畫主持人「可以這樣拿橋梁斂財嗎？」

黃國昌說，他不想開地圖砲，所以把記者會的內容限縮，但他可以很明確的說，涉及橋梁檢測偽造變造，絕對不是只有南方澳大橋這一樁，呼籲相關人員應盡快出面誠實面對。

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