港務公司挨轟酬庸 林佳龍：人事有一定標準

2019-10-04 09:35

〔記者陳昀／台北報導〕南方澳跨港大橋斷裂，航港局、台灣港務公司遭質疑卸責，立法院國民黨團總召曾銘宗更點名董事長吳宗榮、總經理陳邵良皆非專業、砲轟蔡政府酬庸；交通部長林佳龍上午對此回應，將啟動「復原專案小組」持續調查、確認責任歸屬，但人事都有一定標準。

林佳龍上午赴立院備詢前在議場外受訪指出，目前搜救、善後已告一段落，將啟動復原專案小組持續調查，也會追究責任歸屬；針對外界對人事的批評，他表示尊重，但港務公司、航港局也好，人事都有一定標準，重點在於持續檢討這些年來橋梁安全維護的不當情況，落實改善。

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