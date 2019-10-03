選戰倒數百日！民進黨「破百無畏、加值國會」拚立委衝刺

2019-10-03 20:29

〔記者陳鈺馥／台北報導〕2020總統及立委選舉進入倒數百日衝刺階段，民進黨青年部原本規劃今天舉行網路與實體「破百無畏，加值國會」誓師活動，但因南方澳大橋斷裂造成憾事，取消相關實體活動，仍照原計畫邀請黨籍提名立委參選人在臉書分享自身與「100」相關的小故事。

民進黨表示，各立委參選人在臉書發文響應活動，談及一路走來的心路歷程，及選戰最後100天的亮點，盼藉由網路串聯的方式互相拉抬，宣示民進黨「破百無畏，加值國會」的決心。

民進黨指出，2020大選投票日進入倒數百日，除了蔡英文總統力拚連任外，黨也訂下維持國會席次過半的目標，盼未來4年能在國會繼續大力推動改革。

民進黨強調，青年部今天發起「破百無畏，加值國會」串聯活動，相信參選人只要保持「破百無畏」，勇於面對選戰，一定能爭取更多選民認同與支持，未來進入國會後，也能延續民進黨近年改革成果，達到「 加值國會」目標。

民進黨提及，青年部將在最後100日會持續透過集體、串連式的網路活動，強化黨籍提名立委參選人的網路社群力量。也會安排黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉、副秘書長林飛帆等人，帶領「民主進步青年」發起全國總攻，進行全台立委創意街頭輔選計畫，盼在明年選舉達到國會過半目標。

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