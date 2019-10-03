韓國瑜正午高溫戴魯夫帽 遊艇上射選前百日穿雲箭

2019-10-03 15:08

〔記者許麗娟／高雄報導〕國民黨總統參選人韓國瑜，中午頭戴魯夫帽於遊艇上射出選前100天穿雲箭，由於今天高雄天氣晴朗，正午時在遊艇上太陽非常炙熱，韓國瑜也小聲詢問現場媒體記者熱不熱，吃飯了沒？

韓國瑜受訪時表示，魯夫是小編設計的，希望能更接近潮流、更接近年輕人的想法，包含國政顧問團總召張善政、新任發言人葉元之，連競選辦公室發言人「歡歡」葉庭歡都做了打扮。

媒體詢問今天是選前100天，有沒有重大宣誓？如副手人選的宣布？韓國瑜僅表示副手人選談妥了一定會跟大家公布，請大家稍安勿燥。

至於訪美行程，有無確定在11月的第2個禮拜？韓國瑜表示，時間尚未定案。有些人在聯絡，時間、計畫、內容都還沒確定。對於媒體追問總質詢勢必需要請假？韓國瑜則未回答。

韓國瑜也指出，100天是很短的，因為他個人市政工作的問題，所以今天選擇100天與海內外所有關心總統大選、關心韓國瑜的人好朋友來宣布，同時力邀了國政顧問團總召張善政一起來幫忙，同步宣布新的第一發言人葉元之來擔任，同時也告訴所有的民眾，100天之後，自己手上神聖的一票來選出下一任中華民國總統，這個總統一產生，會決定中華民國未來4年的命運，決定台灣人民未來是不是繼續過辛苦的日子，還是過富庶的日子，全部由台灣人民自己來決定。

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