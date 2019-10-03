為台灣打基礎 小英︰起厝起一半、師傅不能換

2019-10-03 13:10

〔記者陳心瑜／新北報導〕蔡英文總統今天早上至新北市三重區，參拜北山宮、與長者共餐，接著與民代、黨公職閉門會談。蔡英文致詞時，總結3年多來的施政，笑說，「起厝起一半、師傅不能換」（台），表示自己是個還不錯的師傅，過去3年為台灣打下基礎，要為台灣蓋一棟「很漂亮的房子」，但後續還有很多事情要努力，希望民眾讓總統連任。

蔡英文說，她的施政不僅讓長輩、青年和幼兒獲得照顧，更讓年輕人有好工作、好未來，更重要的，她一定會保護這個國家，讓民主自由代代相傳。

蔡英文要民眾「鼓勵身邊年輕人多生幾個」，想辦法讓台灣下一代的人和上一代一樣多，政府現在不僅有0至6歲托嬰補助，祖父母在家帶或上幼兒園，都有補助，希望年輕人多生幾個，政府想辦法幫忙照顧、減輕負擔。

蔡英文也表示，政府積極發展長照2.0，從2016年編列50億元預算，逐年增加，明年約有400億元，加上原本的健保，台灣人應該是亞洲最幸福的國民，目前社區已經有6千個照顧站，長輩不僅在社區獲得照顧，若是在家照顧，也可以請照服員協助換藥、洗澡等喘息服務，自行負擔只要15%，中低收全免，減輕照顧者負擔。

蔡英文最後說，政府保衛台灣的能力越來越強，國防也越來越到位，也獲得國際許多自由民主國家的協助，她也會保護這個國家，讓民主自由代代相傳。

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