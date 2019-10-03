大打政績牌 蔡總統5日出席新竹縣原鄉工程啟用典禮

2019-10-03 17:49

［記者蔡孟尚／新竹報導］明年初大選，新竹縣藍、綠陣營都擺出「母雞帶小雞」的陣勢，蔡英文總統的新竹縣競選總部不但在2日啟用，她還將在5日親自下鄉「御駕親征」，參加偏鄉原住民部落建設的啟用典禮，並為民進黨的立委參選人造勢。

昨天開張的蔡英文新竹縣競選總部，門口上方外牆掛的是蔡英文和立委參選人周江杰、鄭朝方的合體照；競選總部主委、台北101董事長張學舜說，小英總統的施政有擔當、有願景，以穩健的腳步進行改革，支持小英總統連任，讓穩健的領導者守護台灣，「2020台灣要贏，新竹縣要贏。」

國民黨新竹縣黨部書記長洪文彬說，縣黨部的正門上方，不久前就已經掛出總統參選人韓國瑜和現任立委林為洲、縣議員林思銘這兩名立委參選人的合照，營造團結氣勢，目前陸續在各鄉鎮市召開中的固本會報，基層支持者也有「總統立委全壘打」的完全勝選共識。

據了解，民進黨中央及府院高層雖然沒有出席昨天的蔡英文新竹縣競選總部的啟用儀式，但蔡英文總統為鼓舞地方士氣，將在5日到新竹縣尖石鄉參加司馬庫斯聯絡道路品質改善工程、那羅溪綠水廊道工程、那羅部落文化健康站周邊改善工程、義興村馬胎傳統步道再造工程的啟用典禮，中央給這4項工程的補助多達1億4000多萬元，可以說是送給偏鄉部落的「建設大禮包」，蔡英文總統此舉不但有展現政績的意味，也可以發揮「母雞帶小雞」的功能為黨籍立委參選人造勢。

新竹縣的立委選舉，除了藍綠陣營推出的提名、徵召人選外，目前已知在第一選區還有國會政黨聯盟縣議員吳旭智、綠黨縣議員余筱菁表態參選，第二選區還有國會政黨聯盟縣議員邱靖雅表態參選，選情分別呈現4搶1、3搶1的緊繃態勢。

地方人士分析，國民黨因為立委選舉提名的初選作業很早就完成了，所以林為洲、林思銘早早就開始經營基層，甚至連廣告看板都換過好幾輪了，而民進黨的周江杰、鄭朝方因為起步較慢，目前街頭都還沒有看到他們的個人看板，選戰打法看似傾向佛系、文青系風格，但在蔡英文總統這波下鄉造勢後，選情應該會被帶動起來。

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