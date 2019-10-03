談人生價值勉勵學子 侯友宜：做事不要「吃碗內看碗外」

2019-10-03 15:39

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市長侯友宜今受邀到輔仁大學進行「談人生的定位與價值」專題演講，從1980年任職於台北市政府警察局刑事警察大隊，談到現在擔任新北市長，全程不斷強調「團隊合作」與全心全意做一件事情的重要性，更勉勵現場學生無論做任何事都不要「見異思遷、吃碗內看碗外」。

侯友宜到輔大演講，除分享過去擔任刑警的經驗，談到人生價值更強調，「一個基層刑警如果能把責任做到好，就能減少被害者的傷痛，這就是人生價值」，同時也以市長的職位比喻，「新北市的發展好不好是市長的責任，不是局處首長」。

侯友宜表示，「小時候媽媽說過，做一件事情就認真做好，不要見異思遷，『吃碗內看碗外』，戲棚下站久就是你的。」自己從不因職位高低去看一個人價值，看的是對方有沒有在自己的位子上做好，肯定自己的角色、價值。

談到當年決定投入政壇，侯友宜也說，當時家人都反對，雖然有人勸進，但重點是自己要知道出來的動機是什麼，現在只剩3年多任期，從來沒想過以後要幹嘛，現在就是做好自己的工作，人生永遠不知道下一步，認真做好自己的角色就對了。

侯也感嘆，台灣應該要少點口水，一起認真做事，選舉是一時的、政治是一時的，朋友是一輩子的，要減少政治的口水，「話不用說太多，做就對了」。並強調，「人生不是追求職位、追求定位，明天要比今天更有價值。」

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