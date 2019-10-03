北市府歲入連4年下滑 議員憂明年恐入不敷出

2019-10-03 14:54

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲還債540億元，讓柯十分引以為豪，然而台北市議員陳炳甫今早在市議會財建委員會聽取北市財政局工作報告時提到，台北市政府總歲入從103年度1800多億元，年年下滑，到今年只剩將近1600億元，而且歲計賸餘在近4年來從200多億元，到去年縮水只剩51億元，降幅驚人，加上中央廢止印花稅，如此一來明年將大減49億元的印花稅，明年財政恐將入不敷出。

陳炳甫憂心，一旦未來歲出可能大於歲入，市府為了開源節流，預算東砍西砍，該做的建設就無法建設、該修繕也不修繕，到最後淪為只會辦跨年晚會的作秀活動，讓民眾有感，造橋修路與建設都不做，導致出現通貨緊縮，台北市發展越來越蕭條。對此，財政局長陳家蓁表示，市府對於財政都會預為規劃。

財政局、主計處等財政單位今早赴議會財建會進行年度工作報告，藍綠市議員對中央廢止印花稅，影響北市稅收提出憂慮；國民黨市議員王鴻薇說，中央雖然承諾全額補足，但北市狀況與其他縣市不同，其他縣市印花稅比較少，但北市房產交易熱絡，印花稅可以收到很多，這如何跟中央爭取一毛不少，民進黨議員高嘉瑜則認為，印花稅已經實施7、80年了，是否真有保存的必要。

陳家蓁回應，財政部在9月18日邀各地方政府商談後續彌補財源，本週二收到會議記錄，財政部表示待立院審議通過廢止，會再徵求地方意見擬定公平計算方式，市府也向中央表達應考慮北市經濟成長幅度、印花稅最高額度為主，補足給北市，而印花稅一年有近50億，對北市財政滿重要稅收，還是有存在必要。

接著陳炳甫提到，108年度歲入預算只剩下1600億元，但103年、104年歲入決算數高達1800多億元、107年也有1700多億元，歲入每年一直減少，到今年少了將近200億元，明年49億元元印花稅又沒有，歲出歲入打平沒錢了，柯市長除了法定編列預算要還債，還能拿什麼錢去還債，等到柯市長卸任可能更少，市府未來3年財政計畫到底是什麼。

對此陳家蓁解釋，107年與103年度歲入相差165億元，主要是103年有6筆地上權案的權利金比較多，105年實施房地合一因此土增稅也有影響，目前每年歲入維持在1200億元，加上其他機會稅例如印花稅，歲入增加3、400億元，歲入編列提高到1500、1600億元，今年也有推出地上權案，會增加歲入，未來3年也以衡平角度規畫，並持續精進。

但陳炳甫不認同，直指北市府歲入確實每年很明確一路下降，不應歸罪到機會稅，且按照歲入減少的速度，明年可能出現歲出大於歲入、入不敷出，當歲入沒這麼多，該動起來的建設都不能做，所以柯P才被批評只會守成、沒有建設，台北未來如何發展更好。

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