反送中》全球關注 僑委會：僑界對中國與港府作為反感

2019-10-03 10:00

〔記者呂伊萱／台北報導〕香港「反送中」運動引起全球關注，僑委會今天在立法院專案報告中指出，海外僑界高度關心並支持香港抗爭行動，並對中國罔顧民意、縱容港府暴力鎮壓的作為非常反感。

立法院外交國防委員會今天邀請僑委會委員長吳新興列席報告並備詢。

吳新興在報告中提到，從近來引起全球高度關注的香港「反送中」運動可知，歷經民主、自由與多元生活的人民，無法接受威權專制政體的蠻橫束縛。

吳新興接著說，因此海外僑界普遍對香港民眾的抗爭行動表達高度關心及支持，並對中國罔顧民意，縱容香港政府暴力鎮壓等作為甚表反感。

吳新興也指出，中國北京當局在今年年初發表「一國兩制台灣方案」後，更在海外各僑區加強運用「中國和平統一促進會」等統戰外圍組織，以舉行座談會、研討會、記者會、刊登文宣及召開全球大會等方式，大肆宣傳「一國兩制」及「反獨促統」論調，企圖挑撥分化友我僑團力量，顯示中國欲加速推動「一國兩制台灣方案」的急迫性及統戰企圖。

吳新興表示，僑委會為此安排學者赴海外僑界，說明當前兩岸關係，化解北京當局統戰企圖外，也藉此團結海外所有認同民主法治普世價值的僑胞朋友，共同攜手捍衛中華民國（台灣）的主權獨立及生活方式，並適時戳穿中國各種統戰作為。

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