大法官湯德宗卸任 轉任東吳大學講座教授

2019-10-02 14:25

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院2日替湯德宗、陳碧玉、黃璽君、羅昌發等4位卸任大法官舉辦歡送會，與會的其他大法官致詞時，意外爆出湯德宗將轉任東吳大學講座教授，湯本人也證實此事，強調之前才因年改案少了三分之一退休金，一度煩惱家中生計，不知道要怎麼活下去，如今因緣際會轉任教職，將盡心盡力服務。

大法官8月23日做出781號（軍）、782號（公）、783號（教）年改釋憲案，3解釋文宣告年改條例部分違憲，也就是禁止退休軍公教轉任私校教職不可再領退休金的「雙薪肥貓條款」違憲，即日失效，換言之，湯德宗湊巧受惠此解釋，卸任後轉任私校東吳講座教授，領取薪資的同時，亦可領取退休金。

「人生像是一連串驚嘆號組合」湯德宗表示，卸任1個月以前還在憂慮自己的前途，年金被砍了三分之一，家有幼兒，不知道要怎麼活下去，但事情總是會轉變，轉任教職的境遇有點像是「山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村」，就如同當年離開中研院到司法院服務時，一度以為將遠離學術界，未來無論在哪個位子，都以曾經身為大法官為榮，盼大家記得「有一個需要支持的人還在等待你們的鼓勵」。

司法院院長許宗力則說，湯德宗等4位卸任大法官是2011年10月1日就任，一共做成第93件解釋（691號至第783號），決議不受理案件達3500多件，對於我國憲政體制的維護與發展及人民基本權利保障，做出極大的貢獻，分別贈言給羅昌發「理精言誠保障人權」、黃璽君「明察秋毫法理精湛」、湯德宗「法學權威崇德辯惑」、陳碧玉「明法尚義德孚眾望」。

司法院副院長蔡烱燉指出，大法官解釋採合議制，每位大法官從各自的專業領域為釋憲激盪思辨、唇槍舌劍，經過說服、折衝的過程才能妥協，過程艱辛但彌足珍貴，相信四位卸任大法官已在釋憲工作上留下卓越成就。

卸任4人中，目前僅湯德宗確轉任教職，陳碧玉與黃璽君尚無規劃，羅昌發上月30日赴美國哈佛大學演講，未來動向不明。

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