呂太郎就任大法官首日 石木欽轟「勿再興風作浪」

2019-10-02

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院秘書長呂太郎昨升任為大法官，首日就被前公懲會委員長石木欽重轟涉及不當操弄及洩密「藉以排除異己」，並要求呂「勿再興風作浪」，將在適當時間追究其民、刑事責任；呂太郎則回應「憑空揣測」、「與事實不符」。

呂太郎回應：憑空揣測 與事實不符

石木欽繼上月20日發函司法院院長許宗力「操弄風向」、「嚴重失職」後，1日再委請律師廖芳萱發函呂太郎，指控司法院在人事審議委員會審理他與涉訟友人翁茂鍾的交往案前，公布其全名、案情及揭示立場，顯然刻意未審先洩、營造羅織，主導人審會的決議方向。

石木欽批，呂太郎屢為司法院重用，更經任命為大法官，理應以更高標準審慎其事，然竟涉有不惜洩密給特定媒體藉以排除異己，以致應保密資訊頻頻外洩，而有擅自為謀、營私攬權之可議私心，此等可誅心態涉及民、刑事等責任，且貽害司法甚鉅；他也要求呂「自愛自重，勿再興風作浪」，將適時追究其民事、刑事等責任。

呂太郎回應，石木欽指稱他獨家洩密給特定媒體，均屬憑空揣測，完全與事實不符；呂太郎強調：他任職司法院秘書長期間，並為司法院發言人，未曾提供獨家新聞予特定媒體。

石木欽因與涉訟友人、佳和集團董事長翁茂鍾頻繁飲宴，被司法院政風處懷疑違反法官倫理規範，移送人審會討論，而人審委員尚未拿到報告前，調查報告就外洩曝光；司法院也在人審會前批評石木欽嚴重違反法官倫理、傷害司法形象，深感痛心與遺憾。人審會上月17日審理後，決議把全案送交監察院審查。

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