「憲法訴訟法」幕後推手 「人權法官」完美謝幕

2019-08-24 23:25

〔記者吳政峰／台北報導〕「大法官審理案件法」修正案22年來被立法院擋下5次，每次鎩羽而歸，去年突然「過了」，還加碼改為「憲法訴訟法」，讓大法官審查制度「法庭化」，當事人有到庭陳述的機會。而外界都以為功臣只有司法院長許宗力與祕書長呂太郎，實際上，背後還有一位重要的推手，就是大法官書記處長王碧芳，一位曾判下不少人權判決的行政法院法官，她即將於28日調任最高行政法院服務。

司法官訓練所28期結業的王碧芳現年55歲，高雄人，台大法律碩士，讀書時受教於前司法院長翁岳生，受到翁的一席話「除了出國進修，進入實務界，擔任行政法院法官，對法治國家的貢獻更大」啟蒙，立志當行政法院法官，但當時司法官考試不考行政法，她只好一邊讀公法研究所、一邊準備司法官特考，蠟燭兩頭燒，但也養成「三頭六臂」的能耐，面對事情總能妥適處理。

外界多把目光放在刑事與民事庭，殊不知威力最強大的其實是行政法院，行政法院處理的是公法上的關係，也就是國家與人民或機構間的訴訟，小到稅務、紅單，大至同婚、黨產條例、年改條例等，都在這邊審理，王碧芳深知國家機器的權力擴張應靠司法節制，導向正軌，3次赴司法院調辦事，協助體制改革。

第一次調司法院辦事，她遇到行政法院從一級一審改為二級二審，協助處理體制改革；第二次調司法院，遇到二級二審改為三級二審，負責規劃相關執行；第三次調司法院，遇到大法官審理案件法改為憲法訴訟法，全面法庭化。有趣的是，這3次調動原本都不是她想要的，最後一次還是許宗力以「老師」之姿請她協助，她必須情義相挺。

「我最喜歡的還是審判」，王碧芳說，這3次調司法院辦事均為因緣際會，而許宗力是她的研究所老師，更沒有理由拒絕，沒想到竟然遇到「憲法訴訟法」修正案列車，22年來開往立法院5次都出軌，她要如何勝任，讓列車完美進站，著實苦惱了許久。

有工作狂的王碧芳開始不眠不休工作，密集開會，終於完成「曠世巨作」，完成許宗力就任司法院長的首要政見「裁判憲法審查制度」，且靠著立委們的幫忙，終於在去年三讀通過「憲法訴訟法」，讓列車安全抵站，訂於2022年1月4日啟動，未來，大法官不但可以審查法律是否違憲，還可以審查「違憲判決」，替我國司法史上立下重要的里程碑。

憲法訴訟法通過的當日，王碧芳見階段性任務完成，便向許宗力懇辭處長一職，希望能回到審判體系；許宗力見她心意已決，勉予同意調任申請，讓她前往最高行政法院，這個職位，因三度調往司法院服務的關係，比預定時程足足晚了10年來到，但她仍是同期同學中第一位進到最高行服務的人。

王碧芳曾判出不少令外界津津樂道的人權判決，例如，她在台北高等行政法院審理一件菸酒稅法案子，當時台灣加入WTO，米酒一瓶從20元飆漲至百元，許多人囤貨後再加價出售，立委為了杜絕這種行為，修法處罰，只要加價偷賣，一瓶重罰2000元，而本案的當事人因此被罰了上億元，王碧芳認為不符合比例原則，聲請大法官釋憲獲得支持，最後，不但當事人獲得救濟，也連帶迫使酒稅調降，讓人人都買得到米酒，而這起釋憲案，也是行政法院體系有史以來第一件釋憲成功的案例。

此外，勞委會向上百名關廠工人求償，逼得關廠工人臥軌抗議，引發軒然大波，當時地方法院的民事庭不敢審，認為勞委會與關廠工人應是「公法」上的關係，移請各地行政法院與台北、台中、高雄高等行政法院審理，但收到案子的行政法院也不敢審，都在觀望其他收案法官怎麼做，此時，時任北高行第四庭庭長的王碧芳決定一次受理5件，且都以逾時效（公法上的請求權時效只有5年、民事則為15年）判勞委會敗訴，勞委會不但沒上訴、撤回其他案件、還吐錢還給部分已付錢的關廠工人。

近年則有「課綱微調」事件，台灣人權促進會等團體要求教育部公開課綱審議委員的名單，但教育部拒絕，王碧芳收案後，認為「課綱微調」屬於重大公共利益，判教育部應提供台權會該會議紀錄及可閱覽、抄錄審議委員簽到表和記民投票單，先進判決受到不少好評。

大法官23日公布3起年改解釋文，也是王碧芳在大法官書記處的最後一役，替她的處長生涯畫上完美句點，27日正式謝幕，28日就要調任最高行法官，對於重回審判工作，她笑著說：「很高興要回去，幫助這個國家走向更正確的道路！」

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