年改身分敏感僅迴避1案 大法官湯德宗的不同意見很強硬

2019-08-24 23:14

〔記者吳政峰、陳慰慈／台北報導〕軍公教年改釋憲案23日出爐，「多數合憲」的結果讓參與審理的大法官湯德宗很不滿，洋洋灑灑寫了57頁不同意見書，重轟政府「得不償失」！

湯德宗為現任大法官，中研院法律所研究員退休，身分原屬公職人員，但退休俸準用教職員，他曾因教改案向考試院訴願被駁，因此，本次大法官審理性質相近的軍、公、教3起年改釋憲案時，他理應迴避，不過，他最後只選擇迴避教改案。

湯德宗為前總統馬英九陣前換將（原為最高法院庭長邵燕玲，因案懇辭）所改提名的人選，今年9月30日卸任，年改案是他的大法官生涯最終一役，不僅在不同意見書中批評公共支出舞弊浪費，還吟詩作對回想大法官生涯，宛如當成回憶錄在寫。

「不堪回首的審查程序」湯德宗抨擊3起年改釋憲案的審查過程，酸說「為保存歷史」，特別在不同意見書內列出「創新紀錄」，包括年改案「受理與否」標準一變再變，殆無公信可言；併案審理，同日公布，畢其功於一役；密集開會，空前絕後；沒有思辨對話，何來合議審查。態度強硬，顯示對其他大法官的不以為然。

湯德宗點名蔡政府過度簡化年改問題、誤導社會輿論，一邊喊窮、一邊提出「蚊子建設」、「前瞻計畫」、「減稅項目」，甚至愷切痛罵「公共支出所涉及的各種舞弊（貪腐）與浪費，才是造成國家財政危機的罪魁禍首」、「年改的真正動機應是政府不願意再花這麼多錢來照顧（養老）軍公教退休人員！」「不應污名化 18%優存」、「得不償失的年改」，批評年改釋憲文是「似是而非的繞口令」。

文末，他以孟子說的「養浩然正氣，行天下大道」、白居易寫的「花非花，霧非霧；夜半來，天明去。來如春夢幾多時？去似朝雲無覓處。」替自己的大法官生涯收尾。

其他大法官也有不同意見，譬如：關於軍公教人員退休金究竟是恩給制還是共同提撥制？黃璽君表示，不論是恩給制或共同提撥制，退役（休）者已取得退除（撫）給與權利，仍應予保障，不得以政府預算支應，立法者有較大形成空間為由，輕易變更規定，剝奪或減少退役（休）者已取得之退除（撫）給與。

大法官吳陳鐶則指出，有謂公務人員退撫基金入不敷出，潛藏負債日增，瀕臨破產的財務危機，或許是不了解公務人員退撫基金為政府基金，其負債即為國家負債，除非國家破產，否則政府基金沒有破產問題，與民間基金會不同，抑或是明知而故意危言聳聽。

大法官張瓊文則在協同意見書中，以日本電影「楢山節考」情節為例，質疑如果衰老成為一種原罪，犧牲成了老人家唯一的宿命，年長者如何自處？台灣難道已成了劇中饑寒交迫、不得善終的小鄉村嗎？「政府欠了受改革不利影響之軍公教一個道歉」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法