拚總統連任、立委過半目標 卓榮泰：不分區要拿18席

2019-10-02 14:07

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對民進黨下屆不分區立委提名事宜，民進黨主席卓榮泰今於中常會前受訪表示，今天會請中常會同意，建議在10月16日召開中執會成立不分區提名委員會。民進黨會提滿34席，若要達到「總統連任、國會過半」目標，就要達到18席。

卓榮泰說，不分區立委登記在11月18日至22日進行，有將近1個月時間處理不分區的人選和排序。對於下屆不分區立委目標席次，卓榮泰說，民進黨會提滿34席，若要達到「總統連任、國會過半」目標，就是要達到18席。

被問到小黨夾殺下如何爭取政黨票，卓榮泰說，他一直希望和任何理念相同的政黨合作，所以他不願意看到有所謂的夾殺，希望採取更高度合作，「保台大聯盟」才有更進一步發展，讓每張政黨票都發揮實質效果。

至於明年大選前100天的策略，卓榮泰說，策略有時候不能公開說，他已在民進黨全代會提過，在總統大戰區要完成最後部署，75個區域立委選區全面進行總攻，同時以通過的「世代共贏決議文」為行動綱領，論述執政方向和價值，才能衝高政黨票。

卓榮泰說，選前100天的時間已經到了，會從這個大計劃著手，未來將成立中央助選團，他也會從下週起會在全國區域立委選區輪迴巡跑一趟，再配合將來競總聯合成立，這是陸續階段性工作。一開始會全面輔選，沒有所謂哪個地區加強或放掉，選戰後期則會對熱戰區再加強。

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