彰縣議長重陽禮金牽拖國防預算 綠批「錯誤言論」

〔記者張聰秋／彰化報導〕有夠扯！國民黨籍彰化議長謝典林，今在議事殿堂公開發言，直指重陽敬老禮金應該要由中央買單，全國320多萬65歲以上長者每人發放1000到3000元不等，年經費從32億到96億元不等，此一金額跟政府花5、6千億元向美國買貴的軍機吉坦克車不成比例，綠營不甘示弱反擊抨擊謝典林失言，拿國防預算比喻社福，既是「錯誤的言論」，更是「黑白亂搭」。
彰化議會今進行臨時會最後1天議程，謝典林在正式開會之前，坐上主席台公開表示他對369重陽敬老禮金由中央統一發放的看法。他說，重陽敬老由中央統籌讓其制度化更有其法源依據，全國長者每人1000元、2000元或是3000元，經費最多不到100億元，對中央來講預算不太高，之前，政府跟美國買了戰機、坦克車、黃豆等，花了5、6000億元，大部分都是因為我們要給美國保護費，「我這樣解讀啦！」因為我們買的飛機、戰機都買得比較貴，這些多付出的錢用來發放重陽敬老金，「我相信就可以做蠻久的！」
緊接著謝典林又到議事殿堂外接受媒體訪問，他說，建議369重陽敬老禮金由中央統一發放，全國320多萬老人，如果一人花1000元是32億元，花3000元是90幾億元，這對中央不是一筆大錢，但在地方其實3、5億元的借調就是一筆大錢，所以建議由中央統一發放，因為這也是華人一個非常重要的節日，不管是藍的或綠的執政縣市，其實縣市首長都會進行敬老重陽的發放，不如由中央統一，不要讓各個縣市再去舉債借錢，不然會排擠到其它的預算。
謝典林補充指出，老人的照顧把它制度化，不要說有的縣市有、有的縣市沒有，這樣其實也不是很好，他建議可用消費券的形式發放，發揮邊際效應的延伸。
彰化縣議會民進黨團強烈譴責議長發言不當，副總召黃盛祿也毫不客氣反擊，他指出，中央政府向來非常重視老人福利，但讓人訝異更無法接受的是，謝議長竟用錯誤的引喻，拿政府購買軍機、裝甲車等國防經費開刀，用來比擬政府老人福利經費，相當錯誤的言論。
黃盛祿反問謝典林，難道反對充實台灣的國軍實力嗎？反對國軍強化裝備嗎？您替誰發言？為何您會反對？
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國民黨籍彰化議長謝典林，今在議事殿堂拿國防預算比喻重陽敬老金挨轟。（記者張聰秋攝）
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民進黨彰化縣議會黨團強烈抨擊議長謝典林不當發言，國防跟重陽敬老金扯一塊，「黑白亂搭」。（記者張聰秋攝）
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國民黨彰化議會黨團力挺議長謝典林爭取重陽敬老金政策由中央統籌。（記者張聰秋攝）