彰縣議長重陽禮金牽拖國防預算 綠批「錯誤言論」

2019-10-02 13:50

〔記者張聰秋／彰化報導〕有夠扯！國民黨籍彰化議長謝典林，今在議事殿堂公開發言，直指重陽敬老禮金應該要由中央買單，全國320多萬65歲以上長者每人發放1000到3000元不等，年經費從32億到96億元不等，此一金額跟政府花5、6千億元向美國買貴的軍機吉坦克車不成比例，綠營不甘示弱反擊抨擊謝典林失言，拿國防預算比喻社福，既是「錯誤的言論」，更是「黑白亂搭」。

彰化議會今進行臨時會最後1天議程，謝典林在正式開會之前，坐上主席台公開表示他對369重陽敬老禮金由中央統一發放的看法。他說，重陽敬老由中央統籌讓其制度化更有其法源依據，全國長者每人1000元、2000元或是3000元，經費最多不到100億元，對中央來講預算不太高，之前，政府跟美國買了戰機、坦克車、黃豆等，花了5、6000億元，大部分都是因為我們要給美國保護費，「我這樣解讀啦！」因為我們買的飛機、戰機都買得比較貴，這些多付出的錢用來發放重陽敬老金，「我相信就可以做蠻久的！」

緊接著謝典林又到議事殿堂外接受媒體訪問，他說，建議369重陽敬老禮金由中央統一發放，全國320多萬老人，如果一人花1000元是32億元，花3000元是90幾億元，這對中央不是一筆大錢，但在地方其實3、5億元的借調就是一筆大錢，所以建議由中央統一發放，因為這也是華人一個非常重要的節日，不管是藍的或綠的執政縣市，其實縣市首長都會進行敬老重陽的發放，不如由中央統一，不要讓各個縣市再去舉債借錢，不然會排擠到其它的預算。

謝典林補充指出，老人的照顧把它制度化，不要說有的縣市有、有的縣市沒有，這樣其實也不是很好，他建議可用消費券的形式發放，發揮邊際效應的延伸。

彰化縣議會民進黨團強烈譴責議長發言不當，副總召黃盛祿也毫不客氣反擊，他指出，中央政府向來非常重視老人福利，但讓人訝異更無法接受的是，謝議長竟用錯誤的引喻，拿政府購買軍機、裝甲車等國防經費開刀，用來比擬政府老人福利經費，相當錯誤的言論。

黃盛祿反問謝典林，難道反對充實台灣的國軍實力嗎？反對國軍強化裝備嗎？您替誰發言？為何您會反對？

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