突擊艇調預算、保傘連改名 軍方：未「人去政熄」

2019-09-02 22:28

〔記者涂鉅旻／台北報導〕前參謀總長李喜明任內推出許多創新建軍構想，包括微型飛彈突擊艇等案，不過，根據國防部明年度預算書顯示，微型飛彈突擊艇的預算調低，且「傘具保修連」也更名為「傘具整備連」，被解讀是否為「人去政熄」？國防部今晚表示，國防政策均具一致性及延續性，並未因人事更迭而有所變動，盼外界切勿臆測與聯想？

國防部表示，國軍「整體防衛構想」（ODC）係依據「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略及歴年漢光演習結論，所訂定之防衛作戰指導，各項重大演訓想定及執行，均依此指導實施；未來將持續針對「兵力結構、組織編裝、戰術戰法、武器籌購、準則發展與部隊訓練」等檢討策進，以建構可恃的精銳戰力，確保國家整體安全。

針對陸軍保傘單位更名，國防部表示，陸軍「傘具保修連」具傘具整摺專業，可確保傘兵部隊執行任務之安全，目前無裁撤規劃；另參考世界各國銜稱，於108年7月1日更銜為「傘具整備連」。

至於海軍「微型飛彈突擊艇」一案，國防部表示，該案已於107年完成建案，惟依108年立院預算審議結果，須通過測評並向立院實施專報獲同意後，始執行建造作業。原109年應編列16億餘元，經海軍評估僅覈實編列作業費104萬餘元執行專案管理；「儎台建造、戰系裝備委製」等經費（計16億餘元），緩列至110年度執行，以達預算支用最大效益。

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