不只要空軍強 陳柏惟跑宫廟社區強化「陸軍」

2019-10-02 07:38

〔記者蘇金鳳／台中報導〕泛綠支持的中市第二選區台灣基進發言人陳柏惟，擁有超強的空軍，但是陸軍較弱，因此陳柏惟從上月起開始進入社區宮廟，要透過跟長輩及社區民眾面對面的座談強化陸軍。

陳柏惟擁有超強空軍，由於臉書超有哏，不但談時事，有時也會搞幽默，其中有一篇說「幕僚說我的每張圖都很兇巴巴，要我偶爾換張微笑溫柔的照片，我換完之後才驚覺一件事...天啊！怎麼都那麼帥！」就有3千多人按讚，因粉絲超鐵，因此他每一次在臉書即使只是簡短的發言，就有一堆人按讚，PO上影片，瀏覽也是上萬次，很多現任立委都難以相比。

此外，還有大咖政治人物如劉世芳及洪慈庸等也會跟他一同直播，讓觀看陳柏惟臉書的網友非常多。

不過，第二選區多半是傳統選區，都會型的選戰在傳統戰區較不吃香，如何把空軍的力量轉移成為陸軍的力量，是陳柏惟要加強的，陳柏惟的團隊也明白此點，從上月開始，便開始像傳統的參選人，開始跑宮廟社區，要近身接近選民。

陳柏惟9月22日首次在龍井科比意廣場，28日則是直搗黃龍與劉曜華在沙鹿區清泉里保安宮舉行「我們一起學沙鹿 」沙鹿都市計畫講座，當天到場不但有年輕人，也有長輩前往聆聽。

本週六日，陳柏惟要在霧峰及烏日辦座談會，還打出「惟新霧峰」、「惟新烏日」，有明治維新之意，要改變第二選區，而演講主題為「賺錢要數，台灣要顧」。顯見陳柏惟開始用更多的時間在打陸戰，透過在社區及宮廟的座談，讓更多人認識他，才有利於選戰。

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