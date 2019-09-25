米酒是「故鄉市長的味道」？陳柏惟煮大麵羹一直聯想主廚傻眼

陳柏惟與型男主廚煮台中傳統小吃大麵羹，看到料理米酒，便直說是「故鄉市長的味道」。（記者蘇金鳳翻攝）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2019-09-25 23:04

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中第二選區立委參選人陳柏惟，持續打空戰，到網路平台「COOKY卡提諾廚房」挑戰台中傳統小吃「大麵羹」，不但順利完成，還拿出「東泉辣椒醬」當配料，反應超快的他，見到料理米酒，便直接說是「故鄉市長的味道」，熱鍋煮麵就聯想到「氣炸郭」，一副就想來個「米酒燉煮瑜」，讓型男主廚阿之差點招架不住。

泛綠支持的台中第二選區立委參選人台灣基進發言人陳柏惟在網路聲量相當高，現今雖頻頻走基層，但仍持續打空戰，維持網路超高的聲量。

既然到台中參選，陳柏惟到「COOKY卡提諾廚房」，當然要挑戰台中傳統小吃「大麵羹」，陳柏惟雖不是台中人，也很少下廚，但是煮成功了大麵羹。

同時，陳柏惟從背後拿出秘密武器，原來是台中特產「東泉辣椒醬」，淋上辣椒醬後，主持人直呼這就是台灣人非常喜歡的美味，陳柏惟更表示，美食節目重點不是你去形容他多好吃，重點是你一直吃，就表示很好吃。

此外，陳柏惟還被主廚安排汆燙菜脯，燙著燙著便改編蔡秋鳳的金包銀，唱起辛酸心聲「別人的特寫，都是很厲害的功夫，我的特寫是裝菜脯」，笑翻全場。

在直播時，「3Q哥」不僅把鍋內翻炒的蝦米聯想成「蝦米的驚恐」，一時戲癮上身還揣摩起日本動漫「進擊的巨人」，連食神的黯然銷魂飯都能來上一段，和首次見面的主廚阿之一拍即合，上演一段韓式BL鐵漢柔情，展現3Q哥不同於政論節目犀利的一面。

網友看到紛紛留言，有網友說「超好笑！想吃大麵羹！」，有人說「3Q是綜藝咖」，「下次煮麻意」，但也有網友表示「台中的大麵羹，麵不是這樣煮的」。

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