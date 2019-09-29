陳柏惟穿破鞋跑行程被po網 網友發起新運動：檢查他鞋子

2019-09-29 20:02

〔記者陳建志／台中報導〕台灣基進陳柏惟參選台中第2選區，因選區面積幾乎要和台北市一樣大，每天行程滿檔，昨天有民眾拍到他穿著破皮鞋跑行程的照片，臉書粉絲專頁「貓與邪佞的手指」放上破鞋的照片，還說「新運動就是看到陳柏惟檢查他鞋子」，並稱他是「舊鞋青年」要大家多幫忙捐款，陳柏惟今天不好意思說，這雙鞋穿了2、3年，因選區太大，每天行程實在太多，找不到空檔買皮鞋，這幾天會找個時間買雙新皮鞋。

臉書粉絲專頁「貓與邪佞的手指」昨晚貼出一張陳柏惟腳穿破洞皮鞋的照片，並貼文表示，「不具名鄉民表示，鞋子以上光鮮亮麗，鞋子以下就...」，還打趣說「新運動就是看到陳柏惟檢查他鞋子」，還稱他是「舊鞋青年」列出他的捐款網站要大家多幫忙。

網友看到紛紛留言「這破洞讓人覺得想哭」、「要找一天去買鞋子啦！」、「跪求線民提供鞋號，我可以買一雙贊助3Q」、「抖內抖起來」，還有人打趣建議他「學基努李維用繃帶包一包」、「熱熔膠粘粘」。

陳柏惟今天表示，這雙皮鞋已經穿2、3年，去年參選高雄市議員也是穿這雙皮鞋，前陣子開始出現破洞，不過因只有穿西裝、襯衫的場合才會搭配皮鞋，其他行程則會穿比較輕鬆的球鞋，所以沒有有在意，不知道會被民眾拍到皮鞋破洞的照片。

陳柏惟說，參選的台中2選區面積幾乎和台北市一樣大，平日一天約要跑10多個行程，假日包括歡喪喜慶，還有社區活動、座談，行程更達2、30場，每天行程都滿檔，實在是沒時間去買鞋子，不過這幾天會找個時間去買雙新皮鞋，並說此次選戰主要靠民眾的小額捐款，對於支持者的捐款贊助很感謝，會繼續努力。

臉書粉絲專頁「貓與邪佞的手指」貼文：

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