洪慈庸、陳柏惟聯合直播 陳其邁、蔡其昌紛來留言

2019-09-22 23:46

〔記者歐素美／台中報導〕投票倒數111天，立委洪慈庸與台中市第二選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）參選人陳柏惟，今天晚上9點在臉書共同直播，青年連線分享跑攤心得，陳柏惟分享跑攤心得表示，長期跑行程下來感受到海線民眾，台派支持者普遍對政治失望，也反映海線建設不比原市區。

洪慈庸與陳柏惟因選區分屬山線及海線，直播寺別取名「山珍海味」。兩人天南地北開聊，一邊品嚐台中美食，也引來行政院副院長陳其邁留言要求「留一些宵夜」，立法院副院長蔡其昌也提醒兩人攤記得暖一點，以免感冒，互動熱絡。

針對國際斷交議題，洪慈庸表示，大多年輕人對斷交的觀點會比較正向，因為選舉近了，中國的加壓，不管有沒有挑釁問題都會被斷交，目的就是影響總統蔡英文選情，希望大家堅定一起守住台灣。

陳柏惟也認為，外界要跟台灣外交變二選一抉擇，因台灣叫Republic of China中華民國，中國的英文People’s Republic of China翻譯是人民的中華民國，在外交選擇上當然是人多的較有優勢，他積極在選舉過程不段溝通解釋，他認為這次的斷交是選擇離開舊中國，迎向新中國，台灣要有自己的名字，才有辦法建交。

談到如何說服選民不要支持親中候選人？陳柏惟指出，長期跑行程下來，感受到海線民眾，台派支持者普遍對政治失望，也反映海線建設不比原市區，他常向選民說講，是要「選台灣」還是「選中國」，用最直接的方式盡力溝通，呼籲選民不要投給國民黨候選人與親中候選人。

洪慈庸、陳柏惟未來規劃聯合競選看板，直播請網友幫忙出點子，許多網友熱情回應「唯一庸有」、「排山倒海」、「海線安全山線有錢」、「山萌海侍」、「庸遠惟你」、「朝慈柏帝彩雲間」。

洪慈庸也宣傳9月28日紙風車劇團重返台中市校園在神岡國小演出；陳柏惟則提到，高雄大港開唱因故停辦議題，他認為大港是多元的祭典，但可能其中的搖滾批判性文化不被認同，希望未來社會越來越好，不能因為罵侵略言論反而被批評。

兩人共同呼籲，年輕朋友要站出來，大家相信支持的候選人，也要付諸行動影響更多人，一起守護台灣。

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