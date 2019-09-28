台中沙鹿座談會 陳柏惟提「生活圈」串聯發展海線3鄉鎮

2019-09-28 23:45

〔記者歐素美／台中報導〕台中市第二選區立委參選人、台灣基進發言人陳柏惟今（28）日在沙鹿區清泉保安宮舉辦「我們一起學沙鹿」座談會，質疑對手和韓國瑜共同掛看板，為什麼要介紹一個又混、又愛騙人的韓國瑜給台中人？

陳柏惟在座談會中，與逢甲大學都市計畫與空間資訊學系副教授劉曜華對談，從過去的歷史出發，再談到現況，最後以未來的願景作結，吸引近百位民眾參與。

陳柏惟提出要以生活圈概念提升地方經濟，並在現場喊出「賺錢有數、台灣愛顧」、「政治一百分、經濟一百分」口號，現場民眾反應熱烈。

陳柏惟並質疑對手和韓國瑜共同掛看板，為什麼要介紹一個又混、又愛騙人的韓國瑜給台中人？正常來說地方首長出來選舉，在執政縣市的支持度都最高，但韓國瑜在高雄反而支持度最低，代表高雄人已經不想再被騙，現在顏大哥要讓他來騙台中人，這是愛護台中人的作為嗎？

陳柏惟說，「賺錢有數、台灣愛顧」、「政治一百分，經濟一百分」。例如位於沙鹿的漢翔公司，台灣發展國防武力編列高額戰機研發費與維修費，有很大部分投入漢翔，這就是讓沙鹿賺錢。愛護台灣、讓台商回流，現在台灣GDP已成為亞洲四小龍第一，這就是實績。

劉曜華教授則質疑，台中市人口比台北市多，但為什麼有些建設在台北市似乎理所當然，但在台中卻連要求都不敢？

劉曜華表示，1922年10月11日海線鐵路通車，至今快要百年，但現在政府眼光都放在山線，越來越往西發展，加上山手線被放棄，海線的挑戰越來越嚴峻、未來越來越不被重視，期待柏惟進立法院，去質疑為什麼台中得到的資源那麼少、幫台中說話。

陳柏惟回應指出，有個都市計畫的用語叫「生活圈」，民眾生活在其中，食衣住行育樂都息息相關，要有生活圈的概念，才會用永續經營的概念去規劃一個城市。

例如沙鹿和梧棲、清水要看做一個生活圈，適合老人、學生的大眾運輸就比汽車道路更應謹慎規劃，因為其中的聯繫相當重要。

陳柏惟表示，台中最大的問題的就是交通，目前市府取消山海線鐵路雙軌高架化（山手線）、捷運延伸線，通通推給中央做，但依法地方政府不提計畫，中央不可能做，他當選立委會延續過去沒有完成的部分。

陳柏惟更以空汙三寶回應最近台中市的空汙議題，認為藍綠都很難兼顧經濟面和環保面，他認為應用永續經營概念，「打造空汙實驗室」，「優先聘雇在地相關專業青年與人才」，用科學方式解決工廠污染問題，「研發成果輸出」至類似狀況的城市，經費回流並繁榮地方。

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