柯P稱「1立委才花3000萬」 基進轟：新政治被搞成腥政治

2019-10-01 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團創辦人郭台銘先前退出2020總統連署後，轉向布局立委席次，近日傳出郭台銘將要砸3億元搶攻10席立委，並願與台北市長柯文哲的台灣民眾黨合作，柯今（1）受訪表示，「3億不多啊，一席立委才3000萬」，台灣基進發言人顏銘緯痛批柯，「新政治被搞成腥政治，再製權貴政商結構」。

綜合媒體報導，外傳郭台銘打算投入3億元力拚10席立委，與柯文哲的台灣民眾黨合作搶攻立院，柯今表示，「3億不多啊，3億10席一個才3000萬，哪有多少？」文山區立委參選人顏銘緯對此砲轟，「柯文哲向郭台銘公開喊價的行為，就是再製台灣民眾最厭惡的權貴政商結構」。

對於柯的「民眾黨」將與郭台銘「郭家軍」攜手進攻國會，顏銘緯表示，「柯文哲從2014年不斷高呼新政治，說要降低選舉經費，但是2014年破億的選舉總經費是六都最高，2018年的選舉也開出上千萬元的宣傳費，柯文哲今向郭台銘喊價一席立委3000萬，明顯與『新政治』的口號大相逕庭」。

顏銘緯進一步指出，「柯文哲效仿中國『大撒幣』又大打宣傳戰，他自從組黨後人氣直直落，現在又面臨全國性的選舉壓力，所以柯文哲在打的如意算盤，就是找到一個郭台銘這樣的金主，效仿去年選舉過程中極高比例的宣傳戰，來挽回搖搖欲墜的台民黨（民眾黨）」。

最後，顏銘緯痛批，柯文哲今日公然勾結郭台銘，賤賣了所有的「台灣民眾」；顏強調，「台灣民主現階段的最大問題，就是不平等的參選條件，導致青年人因為資源不足而失去參政的機會」；顏銘偉更質疑，「假若台灣民眾黨選一席立委，喊到3000萬也不夠，那要怎麼指望一般的台灣青年能參與政治？」

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