水準呢？統促黨非法集會遭驅離 車站前垃圾五星旗亂丟

2019-10-01 18:51

〔即時新聞／綜合報導〕中華統一促進黨申請台北車站前集會慶祝中國國慶遭駁回後，今（1）日仍違法架設舞台群聚，遭警方強制驅離。網友經過他們落荒而逃後的場地，只見滿地垃圾、檳榔渣、五星旗，北市交通樞紐滿目瘡痍，引起外界強烈批評。

據本報報導，中華統一促進黨以「慶祝光輝十月廟會民俗活動」為由，向警方申請在今（1）日中國國慶日於台北車站南2門前廣場集會，遭警方駁回。

然統促黨仍違法架設舞台群聚，並於網路上直播，引起各界譁然。今（1）日下午約4時，台北市中正一分局下令驅離，統促黨總裁張安樂及約500名成員落荒而逃。

有網友行經他們集會場地，看見台北車站前廣場滿目瘡痍，統促黨在南2門外廣場任意拋置廢棄的空寶特瓶、檳榔渣、菸蒂和五星旗等垃圾，並將現場照片上傳台大《批踢踢實業坊》分享，引起大量網友不滿。

該名網友表示，統促黨被警察趕跑，只留下滿地檳榔渣和垃圾，他直言「果然支那（中國）水準正常發揮」，還有五星旗被棄置在路邊，他形容這是「可憐的五星期檳榔渣白目垃圾」。

統促黨隨地亂丟垃圾的行徑，引起網友憤怒紛紛表示：「14億護旗手呢？看看你們的國旗被怎麼搞？」、「一堆打著愛國名義的賣國垃圾」、「垃圾當然會留下同類啊！」、「中國人的特性，不EY（意外）」、「愛（中）國愛到扔五星旗在地上，傳給對岸就好玩了」。

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