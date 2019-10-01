何韻詩遭潑漆 北檢朝這5大罪追究犯行

2019-10-01 16:20

〔記者錢利忠／台北報導〕香港藝人何韻詩來台參加遊行遭潑漆一案，除了對已被法院裁定交保的胡志偉、梁太富2被告提抗告外，今天也拘提首腦陳友達等7名共犯到案；據悉，何韻詩已報案提告公然侮辱及毀損，台北地檢署另再追究9嫌涉犯組織犯罪防制條例、集會遊行法及強制罪，共朝5大罪的方向究責。

檢警調查，潑漆案首腦是54歲的陳友達，事發當天，陳友達等9嫌曾在新北市板橋區「大陳消防公司」開會，計畫趁台港大遊行活動期間，對來台參加合法集會遊行的何韻詩動手，還預先做沙盤推演及分工。

何韻詩參加遊行活動及受訪時，突然被胡志偉突襲潑灑紅漆，事後何韻詩即赴警局做筆錄，對涉案犯嫌提告公然侮辱及毀損2罪；檢警當場逮捕胡志偉、梁太富2嫌後，另拘提首腦及共犯7人到案。

警詢後警方共對9嫌移送6大罪，分別是公然侮辱、毀損、強制、組織犯罪、集遊法及恐嚇等6罪，但經北檢複訊後認為涉案人潑漆及犯案後的相關發言，並未達到使何韻詩心生畏懼的程度，因此未針對恐嚇罪部分進行追究。

關於北檢所追究的5大罪細節，因涉案人是在何韻詩公開受訪時潑紅漆，藉此打斷何韻詩的發言，除造成何韻詩衣物受損，涉毀損罪外，當眾潑紅漆則涉公然侮辱、以潑漆等強暴或脅迫手段中斷何韻詩發言，涉強制罪；另外，何韻詩是在合法舉行的集會被潑漆，被告涉犯集遊法第5條，以強暴、脅迫或其他非法方法妨害合法集會，違反該條可依同法第31條處以2年以下徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金；最後，檢警認為涉案人是有組織、預謀及分工犯案，此部分另涉違反組織犯罪防制條例。

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