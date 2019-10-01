台美強化合作！ 唐鳳訪華府秀合照、談假消息防制

2019-10-01 15:15

〔即時新聞／綜合報導〕行政院政務委員唐鳳在上月25日前往美國紐約，參加聯合國大會期間周邊活動，今日更與美國國務院東亞和太平洋事務局副助理國務卿費德瑋（Jonathan Fritz）以及「全球參與中心」（GEC）首席副協調人基馬格（Daniel Kimmage）會面，且將合照上傳至臉書，公開程度罕見，也顯示台美合作關係密切。

唐鳳今日在臉書上表示，很高興在華府與基馬格和費德瑋見面，費德瑋還教他幾句他學會的韻文。

綜合媒體報導，唐鳳此次訪美，主是為了對抗網路假新聞、假訊息流竄，深諳數位科技領域的唐鳳表示，台灣的方式並非以後台管制言論自由，而是鼓勵民眾檢舉、查詢消息真偽。

據了解，3人會面是就如何防制假訊息及因應假訊息交換意見。唐鳳辦公室表示，全球參與中心是近期針對防制假訊息而新成立的政府單位，唐鳳4月訪問華府時就已經訪問過全球參與中心。

值得一提，費德瑋今年7月曾表示，美國非常擔憂外國勢力干預台灣明年大選，美台正在尋求合作方式，防止外界介入台灣選舉。

也有知情人士指出，台灣政府官員與美國高官會面通常不公開，而唐鳳此次卻公開，更是將合照上傳至臉書，規格和公開程度都十分罕見，可見台美關係密切。

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