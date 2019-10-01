時力推兒少修法5要點 虐待最重罰300萬

2019-10-01 12:05

〔記者謝君臨／台北報導〕有鑒於近來兒虐事件頻傳，立法院時代力量黨團提案修正「兒童及少年福利與權益保障法」，修法重點除了全面提高罰則，若對兒少有身心虐待等行為，最重罰300萬元，另增訂托嬰、托育機構資訊揭露平台，政府稽查、評價結果須於1個月內上傳公開，監視錄影至少保存6個月，強化家長資訊接近權等。

時力黨團今召開「終止虐童悲歌，強化兒少保護」記者會，由立委黃國昌主持，立委徐永明、鄭秀玲陪同，另邀請被害人家屬「叡叡媽」出席。

黃國昌表示，兒少法雖歷經多次修正，但過去一年台灣頻傳托嬰中心、幼兒園虐童事件，為了躲避稽查，把小朋友藏在洗手間、陽台，甚至將他們擠在車內，這些不當對待，造成嚴重脫臼等傷害，甚至導致小朋友被悶死亡，引發社會悲痛。

黃國昌列出5大修法重點，包括兒福政策會議納入家長聲音；建立全國性托嬰、托育機構資訊揭露平台；政府稽查、評鑑結果，一個月內應上傳公開；留存監視錄影紀錄，強化家長資訊接近權；改善過輕罰責，追究實際負責人。

黃國昌說，目前兒少法設置的兒福政策會議，除了一些兒少代表，家長聲音也應被納入；其次，在各個托嬰中心、幼兒園等所出現的不當對待，其評鑑紀錄、裁罰資料，都是由各地方主管機關公告，但我們追查發現，結果令人失望，這些資料沒有被誠實揭露，我們要求衛福部建立全國性托嬰、托育資訊揭露整合平台。

此外，黃國昌指出，我們要求政府對各托嬰、托育機構，其負責人及實際稽查、評鑑結果，一個月內必須要上傳公開，避免地方政府以法條沒有要求一定要公開的方式推諉；另，最關鍵的監視錄影紀錄，其保留期間太短或不完全，在不涉及保母隱私的情況下，至少應保存6個月，強化家長資訊接收權。

最後，黃國昌強調，目前法規罰則太輕，出現虐童事件後常輕罰3萬元了事，有些惡質負責人用其他人當名義，自己隱身幕後，透過取巧方式規避承擔責任，本次修法改正過輕罰責，要求直接追究實際負責人。

叡叡媽說，相關托育事故非常多，很多沒有上新聞，原因在於沒有取得監視錄影畫面、資料取得困難等，有時社會局盡很大的努力稽查，但依據相關法條，有些個案卻無法裁罰或懲罰負責人，黃委員看到這些限制，提案修法，盼法條修正後對以後小孩的托育環境，能有更好的改善。

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