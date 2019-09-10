一事不二罰？托嬰中心虐嬰 議員怒：「註記」竟已撤銷

2019-09-10 19:00

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市永和區淯薪托嬰中心今年一月發生虐嬰案，中心的托育員持木杓抽打幼兒腳底板，負責人還嗆聲「不然你要怎樣」，新北市社會局當時依「兒童及少年福利與權益保障法」開罰負責人及3名托育員及負責人各14萬元及停辦一年，當初揭發虐童案的議員張維倩說，此案有家長提出傷害告訴，官司正審理中，被告提訴願指依法「一事不二罰」，原行政處分已遭撤銷，恐怕連建立受裁罰者資料提供相關機構查詢、俗稱「註記」都不用，顯示今年4月剛修正的兒少權法仍有不足。

新北市社會局長張錦麗認為，本案確實應在刑事偵查和行政裁罰訴願案無縫接軌，換言之，在檢察官未偵查終結前，訴願委員會實不宜貿然撤銷原處分，確保違法者不能再繼續於托育現場服務，保障兒童權益，她建議中央修法，除將違反兒少權法第49條情形裁罰註記外，對於經檢方偵辦違反傷傷害罪或妨害兒童健全發展罪等，情節嚴重、影響兒童權益重大者，亦得公告註記。

張維倩說，淯薪托嬰中心今年二月發生虐嬰案，但最近衛福部撤銷原處分，認為新北檢方已對本案偵查，按「行政罰法」規定，一行為同時觸犯「刑法」和違反「行政法」規定時，應適用「刑事優先原則」，而原處分違反「一事不二罰」，故撤銷原罰14萬元，裁罰公告也須撤下。

張維倩說，如果本案最後不起訴、緩起訴或是無刑責確定的話，就會回到行政法處罰，社會局可按原處分裁罰14萬元；倘若有起訴且有刑責的話，這14萬元可是不能罰的，被告等人所犯「刑法」傷害罪、妨害兒童身心健全罪，可能因證據不足，雷聲大雨點小，再加上沒有前科，法官頂多判6個月以下有期徒刑，得易科罰金18萬元。

她指出，兒少權法於今年4月修法增訂第49條第2項，可將受裁罰者建立資料提供相關機構查詢，俗稱「註記」，但本案發生在修法前，基於「法律不溯既往」、也無法源對當事人註記，不僅家長沒有機會在政府公開資料中查閱到過去紀錄，甚至其他托嬰業者在使用查詢系統時，也看不到任何註記，讓當事人有機會繼續在托嬰中心任職，張維倩擔心藉由「一事不二罰」的保護傘，無疑是對被害幼童及家長們的二次傷害，希望政府能儘速修法，及填補兒少權法漏洞，與家長共同保護兒少權益。

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