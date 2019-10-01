防災專挑藍營縣市長毛病？蘇貞昌澄清：僅針對機制

2019-10-01 10:17

〔記者黃欣柏／台北報導〕行政院長蘇貞昌今繼續至立法院接受施政報告總質詢，對於蘇昨在中央災害應變中心與花蓮視訊12分鐘無畫面後怒問「我要等多久」，國民黨立委曾銘宗今詢問蘇是否「防災看顏色」，對此蘇貞昌強調，他是針對機制而非針對個人，是媒體報導搞錯、畫錯重點。

蘇貞昌表示，災害應變中心的「應變」二字，就是要快、要準，他多次去那邊主持會議，上次發現電話打不通就針對電話，這次發現視訊連不上就針對視訊，這是在建立機制、提升效力，根本不是針對哪個人，昨天他離開應變中心時，有人問他是不是在針對花蓮縣長徐榛蔚，他也說不是，並且說徐縣長很盡力。

蘇貞昌強調，他昨天對徐縣長沒有一句批評，是這個報導「畫錯重點」，昨天他都是針對消防署，問的也是消防署，是希望機制要快、要準。

對於曾銘宗追問：「到底是接你電話重要還是處理緊急事情重要？」蘇貞昌表示，這要看狀況，他自己也當過多年地方首長，昨天他就向媒體講明，颱風放假由地方因地制宜，由縣市首長判斷，「我懂得中央跟地方的責任跟權限分界！」

另外，曾銘宗也追問為何今年多起颱風，未見總統蔡英文前往中央災害應變中心視察？對此蘇貞昌表示，他才是最高行政機關首長，而總統是負責領導國家，上次颱風來襲時，他就直接在應變中心與總統通話，昨天也是直接在總統官邸向總統報告防災情形，總統絕對不是不關心或是跑選舉行程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法