中國「十一國慶」台灣人無感 學者：以獨裁模式展現國力

2019-10-01 08:24

〔即時新聞／綜合報導〕今日是中國建國70周年，中共官方正緊鑼密鼓地準備國慶活動，而台灣多數人都對中國國慶「無感」，學者分析，經歷過威權時代的台灣人認為當年對岸政權是敵人，便不會去談論中國國慶；年輕一代則是出生後已解嚴，本土意識大多強烈，中國國慶是「他國國慶」。

根據《BBC中文網》報導，台灣輔仁大學法律系、前學生會長劉家杭受訪時談到中國「十一國慶」，他認為這是「對岸的事」，同學間也未特別關心中國國慶，而台灣年輕人就連中華民國的「雙十國慶」也沒有特別關注，劉家杭表示：「雙十節對大部分的年輕人，不會有國家光榮感和榮耀感，這是因為國家認同很難形成。」劉家杭舉例，像是國旗歌歌詞中不盡然是台灣的場景，而是中國的東西，對於年輕台灣人而言並沒有認同感。

針對此現象，中山大學社會學系副教授邱花妹分析，台灣年輕一代都是在解嚴後出生，對於所謂國家認同感不如曾經歷威權時代的人強烈，因此對雙十國慶就無感。邱花妹認為，正常化民主國家不會透過國慶來擾民、強制民眾去參與，只有威權政體會透過國慶來鞏固和強化政權，來確保國民認同和支持。

邱花妹指出，像是2008年陳雲林訪台、反中資媒體運動至「太陽花學運」，使得年輕人警醒，加大台灣對中國的反作用力，中國國慶對台灣人來說是一個正積極在全球擴張、想在全球支配影響力的中國，「以獨裁政權模式在展現國力」，另外，今年由於香港「反送中」運動影響，台灣人若關注中國國慶，看的是中國的威權及帝國野心。

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