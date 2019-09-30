蘇揆怒「不容說風涼話恥笑」柯P再嗆「絕對權力使人絕對腐化」

2019-09-30 14:40

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲日前暗諷民進黨「吃相難看」，柯表示「扣掉統獨、藍綠兩黨沒什麼不一樣，但國民黨的餐桌禮儀比較好！」行政院長蘇貞昌今上午受訪對柯的言論表示不滿，蘇揆強調民進黨打破當年專制的國民黨建立真民主，絕不容任何人說風涼話恥笑。

柯文哲今天受訪被問及蘇貞昌回應，柯文哲語諷表示，老百姓自己有眼睛啦，我最近還在思考這問題，權力使人腐化，絕對權力使人絕對腐化，只是說我們在講別人的時候，也要去思考以後我們怎麼去避免這種問題

聽到媒體追問所以言下之意是認為蘇貞昌已經腐化？柯卻只是回頭看了媒體一眼笑說，「你哪一台的？哇，打蛇隨棍上。」不願多談。

柯接著說，他覺得整個國家，還是不要太過媚俗，應該說不要把手段變成目標，「這種話我聽太多遍，說什麼如果我們沒有當選，我們的理想都沒有辦法實現」，後來就把當選變成目標，後來就把這目標合理化所有行為。

柯提到自己之前接受專訪就說過，印花稅要取消他沒有意見，因為要減政，但要告訴我以後每年北市少掉49億，要怎麼辦？還有因為中客不來，要求旅館業的房屋稅要減，這他也同意，但是要減多久？什麼時候恢復，如果北市每年少掉將近3億元的稅收，以後怎麼處理？

柯還抱怨，最近接到監察院的糾正，心裡面就圈圈叉叉，去年賴清德說要公務員加薪3%，這我沒有意見，錢要北市府自己出，結果今年監察院糾正函說今年北市府人事費增加，我心裡說，欸，說要增加也是你叫我增加的，現在增加了監察院又給個函說要檢討，這不是很扯嗎！

柯強調，所以他倒覺得討好選民的大撒幣政策，還是要務實啦，他同意要減政輕稅，可是像北市一下子一年少掉幾十億元，這錢從哪裡來？柯直言，「我也知道他們在想什麼，就是舉債，但那就是債留子孫，這也不是好的方法。」

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