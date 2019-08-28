台灣價值論戰 柯再槓蔡／蘇嘆「做到流汗，嫌到流涎」

2019-08-28

〔記者黃欣柏、沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲近日批評蔡英文總統沒說清楚台灣價值、兩岸問題及轉型正義等議題，行政院長蘇貞昌昨受訪時感嘆「做到流汗，嫌到流涎」，強調政府虛心接受各界指教，但他認為，蔡總統執政三年來，努力讓台灣保有主權，各方面也都大步向前。

柯文哲與蔡總統連日為「台灣價值」隔空駁火，針對蔡前天在澎湖回應說她的台灣價值已展現在不同政策與事務處理上，柯文哲昨受訪表示，自己看了實在「啼笑皆非」，「妳每次問人家台灣價值，現在輪到人家問妳，妳的台灣價值是什麼？講給大家聽」，但不能說是政策跟施政，「我們每天蓋公宅、認真上班，難道我們就不是台灣價值？」

柯還細數蔡政府政策如一例一休、年金改革、管中閔、吳音寧等，「這是妳的台灣價值嗎？」講了老半天，她還是沒講出她的台灣價值，「我就聽無」。

對於小英這張考卷是否及格？柯說她還沒交卷，接著更對著鏡頭喊話：「欸欸欸，小英啊，不要躲了，妳的台灣價值是什麼，妳就老實講吧。」

針對柯的批評，蘇貞昌昨出席活動時受訪指出，台灣有句話叫「做到流汗、嫌到流涎」，雖虛心接受各界指教，但他認為蔡總統執政三年來勇敢改革，努力讓台灣保有主權，也讓台美關係非常好，甚至廿七年來首度再買到新型戰機，保護台灣的安全。

蘇貞昌強調，包含被大法官會議確認合憲的年金改革、讓人民有感的減稅政策等，蔡總統領導國家，是一再守住台灣各方面，而且各方面都是大步向前，希望大家能繼續給予總統鼓勵。

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