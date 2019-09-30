新聞台內容遭惡意P圖 游淑慧竟還公然轉發

2019-09-30 14:35

〔即時新聞／綜合報導〕「米塔」颱風威脅增強，全台地區無不嚴加戒備，昨晚9點起，全台各縣市政府陸續公布今（30）日停班課狀況；不過，國民黨台北市議員游淑慧在臉書PO出一張三立新聞台的畫面截圖，標題寫道「桃園明天不下班不下課」，引起網友討論。對此，三立也發出聲明澄清，該截圖遭到惡意變造，而游淑慧轉發該圖的行為也遭批「身為民意代表應做好查證」。

游淑慧在臉書表示，颱風天笑一笑，一、可憐的桃園人，二、可憐的電視機前面觀眾。這張照片如果是網友P圖，千萬不要啊，小心被告！尤其是颱風訊息，千萬別亂搞。如果真的是電視台報導錯誤，那他只能搖搖頭，更嗆「沒有NCC關注的電視台，自己也要潔身自愛、做好媒體的公眾責任」，不過游淑慧已在貼文PO出1小時後，將該句話刪除。

游淑慧竟還提起國民黨立委選情，她指出自己在颱風天北上基隆為國民黨立委參選人宋瑋莉加油，過去3年多通過的許多爛七八遭法，就是因為立法院民進黨過半數，2020年希望讓國民黨多一席，民進黨就會少一席！

對此，「三立準氣象」早在昨日就已發出聲明強調，該圖是遭網友惡意變造新聞標題，連標題塗抹處都清晰可見，三立準氣象嚴厲譴責有心人士，惡意變造及散布行為，也請網友勿信謠、勿傳謠。三立新聞已掌握資訊，保留法律追訴權。

許多網看到游淑惠轉發該圖，一眼就能看出是惡意變造，便留言批評「三立發聲明是被改的.....」、「這是修圖的，假的啦，時間9點，而且旁邊有修圖痕跡」。

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